Названы пять причин отключать гаджеты перед сном 4.04.2017, 16:31

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Устройства следует выключить хотя бы за один–два часа до сна.

В бешеном ритме современной жизни мы пытаемся успеть все — но только не выспаться. Миллионы людей полагают, что чей-то пост в Facebook или долгожданная серия британского детектива, от которого все сходят с ума, стоят того, чтобы ложиться спать далеко за полночь, пишет orthodox.od.ua.

На сон ведь так жалко драгоценного времени! И мы совсем не замечаем, что смертельно устали и теряем концентрацию, что время, украденное у сна, проводим неэффективно. И что если бы не куча включенных гаджетов, то на самом деле мы бы уже давно заснули! С удовольствием и с пользой для здоровья.

Вот лишь несколько причин, по которым стоит отключить смартфон, айпад, ноутбук, телевизор — и наконец заснуть.

Лишний вес

Люди, которые привыкли засыпать после полуночи, потребляют больше калорий. В частности, это связано с привычкой плотно ужинать после 8 вечера. Но не только в этом дело. Недосыпание провоцирует тягу к простым углеводам, с помощью которых мы пытаемся восполнить энергию, а это приводит к образованию жировых отложений. Исследования, проведенные с участием 10 тысяч человек в возрасте от 32 до 49 лет, показали, что люди, которые спят менее 7 часов в сутки, больше склонны к ожирению.

Ухудшение качества сна

Если вы засыпаете перед включенным компьютером или со смартфоном в руках, то велика вероятность того, что из-за света, который они излучают, ваш сон не будет крепким и глубоким. А фазы глубокого сна нужны организму, чтобы провести «ремонт» и восстановиться.

Трудности с фертильностью

Свет в ночное время подавляет выработку гормона мелатонина, который защищает яйцеклетки от окислительного стресса. Именно поэтому недавно журнал Fertility and Sterility написал, что воздействие света в ночное время может сказаться на фертильности женщин, то есть на способности зачать ребенка.

Проблемы в учебе

У подростков, которые поздно ложатся спать (после 23:30), снижается успеваемость. Кроме того, они оказываются более восприимчивыми к эмоциональным проблемам.

Стресс и депрессия

Длительное воздействие света может привести к депрессивному состоянию и активизировать выработку гормона стресса кортизола – клетки сетчатки глаз активируются светом. Постарайтесь выключить гаджеты хотя бы за один–два часа до сна. Как мы ранее описали, исходящий от мониторов свет подавляет выработку мелатонина, а этот гормон (помимо прочего) отправляет сигнал нашему мозгу, что пора спать.