Цифры от Газпрома: 7 охотников, 7 рыболовов и 250 га угодий вдоль Березины 1 Андрей Червень

4.04.2017, 16:37

Как власти помогли «Газпрому» обзавестись развлекательным комплексом за $30 миллионов.

Газпромовские структуры не чувствовали никаких помех и затруднений при создании шикарнейшего развлекательного комплекса в Осиповичском районе, стоимостью 30 миллионов долларов. Там, неподалёку от деревни Палицкое, на берегу Березины огорожен участок земли более чем в 250 гектаров.

Этому месту суждено было стать зловещим символом нашего национального унижения. Автовокзал «Московский» своим названием также обозначал российское присутствие в белорусской столице. Но масштабом не дотягивал до желаемых величин. Поэтому, несмотря на протесты минчан, надо признать, слабые, малозаметные, его убрали на свалку.

Не помогли ни значительное количество архитектурных премий, в том числе, и государственная, ни количество пассажиров, в полтора раза большее, чем на автовокзале «Центральный». А все потому, что российскому монстру «Газпром» захотелось именно здесь поставить свою супер-резиденцию.

Тогдашний председатель горисполкома Николай Ладутько пытался убеждать минчан, что именно в этом месте им не хватает именно фешенебельного административного здания, сервисных центров и спортивных сооружений. Минчанам, в отличие от блеклого руководителя города, было нетрудно догадаться, что комплекс спортивных сооружений и сервис-центров предназначен для хозяев фешенебельной высотки, а не для рядовых горожан.

Был проведен конкурс названий новостойки. Создавалось жюри, принимались варианты. Преобладали с национальным белорусским колоритом. Организаторам это уклон не понравился. Было зафиксировано простое, как железный лом, и понятное, как «дважды два – четыре» название «Газпромцентр».

Сейчас объект огорожен высокой стеной. Информации о его судьбе также немного. Известно, что строительные работы на объекте прекращены. Есть сведения, что «Минскпромстрой» лишился статуса генподрядчика. Но сделанное не консервируется.

Один белорусский чиновник, имевший специальное поручение от «Газпрома» курировать некоторые направления стройки, высказал предположение, что объект – своего рода индикатор белорусско-российских отношений. Москвичи, мол, нашли бы деньги на продолжение работ. Но надо было показать строптивому руководству, кто должен диктовать свою волю.

Кстати, газпромовские структуры не чувствовали никаких помех и затруднений при создании шикарнейшего развлекательного комплекса в Осиповичском районе, стоимостью 30 миллионов долларов. Там, неподалёку от деревни Палицкое, на берегу Березины огорожен участок земли более чем в 250 гектаров. Говорить, что эта стройка для народа, излишне. Такие объекты, как дом рыболова, дом охотника, таинственный вип-комплекс предназначены для обслуживания семи – десяти человек, не более. Значит, деньги тратятся для ублажения лучших представителей народа.

Абсурдность ситуации состоит и в том, что объект готов принять первых клиентов уже в нынешнем году, а такое важнейшее мероприятие, как «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) не проводилось и по сути не начиналось. По сведениям, полученным в структурах Академии наук, такой заказ поступал, но его авторам, распорядителям финансов, сумма оплаты показалась высокой. И они продолжили строить объект без этого самого ОВОС.

Хотя оценка воздействия на окружающую среду - обязательная часть проектной документации. По законодательству Республики Беларусь в процедуре ОВОС принимают участие три стороны: заказчик, проектная организация и общественность.

Отчёт об ОВОС представляется на государственную экологическую экспертизу.

От чиновников, причастных к стройке в Осиповичском районе, довелось услышать рассуждения о том, что есть, мол, чудаки-учёные, которые заботятся о том, где же будут ползать ужи и змеи, не исчезнут ли какие-то виды червей, не начнёт ли дохнуть рыба в Березине. И эти чудаки пытаются помешать стройке.

Мои попытки обнаружить следы общественного обсуждения стройки на Березине на сайтах Осиповичского района приводили к неизменному результату: «Вы ищете здесь что-то, чего здесь нет».

Словом, игнорирование национальных белорусских интересов имеет широкий, разноплановый характер, обходятся окольными путями не только мнение местных жителей, ревнителей чистоты природы, но и учёных, и требований законодательства. Напористо, по-газпромовски.

Ау, белорусские чиновники, где же вы?

Андрей Червень, belaruspartisan.org