Минчане несут цветы и свечи к российскому посольству 4.04.2017, 16:55

Фото: svaboda.org

Жители Минска почтили память погибших в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник и на следующий день после взрыва в петербургском метрополитене жители Минска возложили цветы под посольством России в Беларуси, зажгли свечи, передает «Свабода».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, трагедия в метро в Санкт-Петербурге произошла днем 3 апреля. По последним данным, 14 человек погибли, еще 49 находятся в больницах.

Сегодня следственный комитет России назвал имя исполнителя теракта.