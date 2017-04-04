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Минчане несут цветы и свечи к российскому посольству

  • 4.04.2017, 16:55
Фото: svaboda.org

Жители Минска почтили память погибших в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник и на следующий день после взрыва в петербургском метрополитене жители Минска возложили цветы под посольством России в Беларуси, зажгли свечи, передает «Свабода».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, трагедия в метро в Санкт-Петербурге произошла днем 3 апреля. По последним данным, 14 человек погибли, еще 49 находятся в больницах.

Сегодня следственный комитет России назвал имя исполнителя теракта.


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