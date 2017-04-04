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Таможенники вытянули из карманов белорусов $1,2 миллиона с помощью налога на посылки

  • 4.04.2017, 16:55

За превышение лимитов на посылки из-за границы белорусы в прошлом году уплатили в госбюджет 2,4 миллиона рублей.

В пересчете по курсу Нацбанка на 4 апреля эта сумма составляет 1 миллион 278 тысячи долларов. Об этом сообщили tut.by в ГТК.

В 2016 году в нашу страну поступало 12,7 миллиона международных почтовых отправлений. При этом стоимость 1% посылок, которые физлица получили из-за границы, превысила лимиты в 22 евро.

С 14 апреля прошлого года белорусы получают зарубежные посылки для личного пользования по новым правилам: максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

Чаще всего превышение нормы происходит по стоимости за счет поступления нескольких посылок в их адрес в течение календарного месяца. В основном начисление сумм таможенных пошлин, налогов производилось таможенными органами на основании сведений о стоимости товаров, указанной отправителем в документах, сопровождающих международные почтовые отправления, — поясняли в ГТК.

В прошлом году примерно 1,6% от общего числа посылок из-за рубежа, которые пришли физлицам, вернули отправителям из-за их отказа получать «бандероли».


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