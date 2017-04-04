Литовские депутаты предлагают принять «закон Магнитского» 2 4.04.2017, 17:16

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Фото: DELFI

Сейм зарегистрировал проект, который запретил бы въезд в страну иностранцам, связанным в том числе с нарушениями прав человека.

Группа членов Сейма Литвы зарегистрировала проект так называемого «закона Магнитского», который запретил бы въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. В «черный список» попали бы не только российские чиновники, но и сам глава России, пишет delfi.lt.

Нынешнее положение Закона о правовом статусе иностранцев о том, что иностранцу может быть запрещен въезд в Литовскую Республику на срок более пяти лет, если он может представлять угрозу для безопасности государства или для общественного порядка в государстве, дополнено другими условиями.

Согласно законопроекту, лицо попадает в «черный список», если имеется информация или серьезное основание подозревать, что этот иностранец имеет отношение к крупномасштабной коррупции или отмыванию денег, или к нарушениям прав человека, в результате чего лицо, в отношении которого было совершено нарушение прав человека, умерло или получило серьезные ранения, было необоснованно осуждено по политическим мотивам, или для же для него имели место другие серьезные негативные последствия.

Также основанием для запрета въезда в Литву для лица было бы то, что оно может представлять угрозу для безопасности или общественного порядка не только Литвы, но и любого другого государства - члена Евросоюза (ЕС) или НАТО. Эти поправки внесла группа консерваторов, в том числе и лидер этой партии Габриэлюс Ландсбергис, социал-демократ, председатель парламентского Комитета по иностранным делам Юозас Бернатониc, «аграрий», председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас и др.

«Проект помог бы пресечь возможность международного отмывания денег через действующие в Литве банки, поэтому принятие поправок способствовало бы улучшению криминогенной обстановки и борьбе с коррупцией», - сказали инициаторы поправок.

И несмотря на то, что напрямую эти поправки с Россией не связывают, практически нет сомнений в том, что имеют в виду именно Россию. «Стоит отметить, что установки проекта не направлены на какую-то конкретную страну – они универсальны, как и права человека, поэтому могут применяться в отношении любого иностранца, который выполняет, участвует или помогает осуществлять грубые нарушения прав человека за границей или участвует в преступлениях, связанных с отмыванием денег», - сказано в пояснении к проекту.

По словам главы Freedom House Витиса Юркониса, теоретически такой запрет может распространяться и на главу РФ Владимира Путина. «Должен распространяться на всех коррумпированных чиновников и репрессивный аппарат, отвечающий за системные нарушения прав человека независимо от их ранга, фамилии или региона. Путин - часть системы, ее верхушка, поэтому ответ кажется естественным. Но в правовом государстве даже в случае с Путиным нужны документы, доказывающие его прямое участие и вину. Поэтому мы говорим о юридических мерах для осуществления такого процесса, кроме того, он не должен быть направлен в адрес какого-то одного конкретного лица», – подчеркнул Юрконис.

Инициаторы законопроекта в сопроводительном документе отмечают, что Сейм до сих пор не сформулировал свою позицию в вопросе о деле юриста Сергея Магнитского, раскрывшего махинации российских должностных лиц.

Вместо того, чтобы расследовать раскрытую Магнитским схему, российская правоохрана предъявила ему сфальсифицированные обвинения, он был арестован и умер в тюрьме в 2009 году. Закон, названный именем Магнитского, в 2012 году приняли США, применив санкции в отношении российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас значится более 40 фамилий.

Европарламент в 2012 и 2014 годах высказался за введение санкций ЕС, а также представил список из 32 фамилий, в отношении которых следует применить запрет на выдачу виз и замораживание имущества. Как отмечается в сопроводительном документе, соответствующий закон первой в Европе приняла Эстония, национальные «законы Магнитского» сейчас рассматривают парламенты Великобритании и Канады.