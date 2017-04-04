Макей пообещал поддерживать Россию «всегда и везде» 29 4.04.2017, 17:28

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Владимир Макей

Глава белорусского МИДа поклялся в союзнической преданности восточному соседу.

По принципиальным вопросам между Беларусью и Россией никогда не было и не будет разногласий, заявил 4 апреля глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, между субъектами хозяйствования могут быть разногласия, проблемные вопросы не исключены и в торгово-экономическом сотрудничестве, но по принципиальным вопросам внешнеполитического характера или связанным с безопасностью их не будет.

«Мы поддерживаем друг друга везде, и у нас налажено очень тесное взаимодействие в этом плане», - заявил Макей, пишет telegraf.by.

Владимир Макей также отметил, что Беларусь и Россия договорились совместно противодействовать попыткам «нагнетания напряженности» в регионе.

«Представители НАТО и отдельных стран Альянса заявляют о каких-то угрозах со стороны России. Понятно, что и она не оставляет эти заявления без ответа. Беларусь как государство, которое является союзным для России, тоже вынуждена реагировать на соответствующие вызовы и угрозы», - подчеркнул он.