В Гонконге продали самый дорогой бриллиант в мире 4 4.04.2017, 17:42

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Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

«Розовая звезда» весит 59,6 карата.

В Гонконге на торгах аукционного дома Sotheby's продали редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма).

С молотка он ушел за $71,2 млн, что на 10 миллионов превышает заявленную стоимость. Об этом во вторник, 4 апреля, пишет rbc.ua.

По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся только два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.

Весной 2016 года на торгах в Женеве был продан розовый бриллиант грушевидной формы весом 15,38 карата (чуть больше трех граммов). С молотка драгоценный камень под названием «Уникальный розовый» (Unique Pink) ушел за $31,6 млн.