Четыре иностранца пострадали при теракте в метро Петербурга 2 4.04.2017, 17:50

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ранее сообщалось о троих иностранцах, пострадавших в результате взрыва.

Четыре иностранца, в том числе гражданин Латвии, пострадали в результате теракта в петербургском метрополитене в понедельник. Об этом сегодня tass.ru сообщил журналистам глава городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что среди пострадавших трое иностранцев: граждане Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

«По нашим данным четыре иностранца. Еще гражданин Латвии, он в Елизаветинскую (больницу) поступил», — сказал Колабутин.

Напомним, взрыв произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взрывное устройство, согласно предварительным данным, привел в действие террорист-смертник.