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Неизвестные страницы из жизни Элизы Ожешко

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  • 4.04.2017, 17:58
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Шляхтянка из-под Гродно помогала восстанию Кастуся Калиновского.

Шляхтянка из-под Гродно всю жизнь прожила в Беларуси - на Брестчине, в Гродно. Везде делала что-то важное для местного населения, пишет belsat.eu.

Создавалa сельские школы, помогала повстанцам 1863 году. А потом начала писать о том, что больше всего знала и любила. О знати, о белорусских крестьян, о мужестве и женском равноправии. Прославилась на весь мир, как литератор и осталась в народной памяти как человек, неравнодушный к чужому горю.


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