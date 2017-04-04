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Медведев назвал «компотом» расследование «Он вам не Димон»

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  • 4.04.2017, 18:07
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Премьер-министр РФ впервые ответил на обвинения в коррупции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о его недвижимости и связанных с ним фондах.

Премьер-министр РФ считает, что оно сделано по «принципу компота», сообщает ТАСС.

«Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», - пожаловался Медведев.

Медведев пытается убедить, что целью расследования было вытащить людей на улицы и «добиться своих политических целей».

Отметим, что имя самого Алексея Навального Медведев не упоминал, называя его «тот персонаж».

«Причем, персонаж этот, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно», - наябедничал председатель правительства.

Напомним, что 26 февраля по всей стране прошла серия антикоррупицонных акций, поводом для которых послужило расследование ФБК «Он вам не Димон», посвященное резиденциям премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На фонды, связанные с российским премьером, было переведено как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом, говорится в расследовании.

По утверждению Алексея Навального, Медведев создал «крупнейшую коррупционную схему в стране». Помимо резиденций, в расследовании упоминались многочисленные кроссовки Медведева, которые в итоге превратились в символ коррупции.

Самая масштабная акция прошла в Москве. По разным оценкам, в ней приняли участие от 8 до 30 тысяч человек. Более 1000 человек были задержаны, более 100 — провели ночь в отделениях. В других городах на улицы также выходили сотни и тысячи человек. В некоторых городах участников задерживали сразу, в других же стали вызывать на допросы.


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