Эксперт: Нет причин ставить точку в российско-белорусском газовом противостоянии 20 4.04.2017, 18:28

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Фото: ria.ru

Не исключено, что и сейчас, буквально по дороге из Москвы в Минск, Лукашенко снова выкинет какой-нибудь фокус.

Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности прокомментировал «Московскому комсомольцу» договоренности России и Беларуси относительно поставок нефти и газа в прежних объемах.

«Нет причин ставить точку в российско-белорусском газовом противостоянии. Несмотря на определенные подвижки, все может вернуться на прежние места.

Москва в конце прошлого года уже говорила Минску, что готова пойти на уступки в этом споре. Беларусь тогда также подтвердила готовность возвратить накопившийся долг за газ в размере $726 млн. Россия давала добро на применение механизма межбюджетной компенсации, средствами от которой Беларусь могла бы компенсировать потери бюджета, и в следствии чего снизить цены на газ для своих национальных потребителей.

Москва также соглашалась восстановить поставки нефти в полном объеме по беспошлинной схеме, что давало бы Минску возможность дополнительно заработать на экспорте переработанного сырья. Кроме того, Россия пойдет на рефинансирование (погашения старых обязательств за счет предоставления новых кредитов) долга Беларуси на сумму $750-800 млн, не связанного с конфликтом в нефтегазовой сфере. Имеются в виду межгосударственные кредиты, выданные по линии фонда ЕврАзЭс.

Но Лукашенко в последний момент пошел на попятную. Не исключено, что и сейчас, буквально по дороге из Москвы в Минск, он снова выкинет какой-нибудь фокус и примет решение, перечеркивающее достигнутые компромиссные варианты».