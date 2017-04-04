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Как белорусский программист нашел счастье в Голландии

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  • 4.04.2017, 18:46
  • 5,496
Фото: KV.by

Программист уехал, потому что устал от очередей и системы здравоохранения в Беларуси.

Сайт KV.by записал историю белорусского программиста Николая, который вместе с женой переехал в Голландию. И, кажется, совершенно счастлив.


– Я переехал, потому что очень устал: от серой обыденности из года в год, когда вроде что-то меняется, но на самом деле – ничего. До этого я бывал в Голландии только проездом, и, приехав, не знал о стране почти ничего.

КАК МЫ ВАС ПРОДАДИМ?

Моим хобби номер один всегда было программирование. За моими плечами 9 лет опыта в IT: фриланс образца 2000-х, бодишопы (крупные корпорации), стартапы…

Так принято, что большие компании ищут Java- и JavaScript-программиста. И когда им говоришь: «Я пишу на 5 других языках» – делают круглые глаза: мол, как мы вас продавать будем? Но у меня нет узкой специализации.

Начинал, как и многие, с Java, было много Perl’a, Python, JavaScript. Потом появилась возможность применить функциональную парадигму, настоящий опыт с Erlang/OTP. Этот язык разработан Ericson для своих телекомуникационных нужд в далеких 80-х. Как оказалось, распределенная и отказоустойчивая натура языка как никогда актуальна в наши дни.

Существует еще Elixir – это Erlang, но в новой обертке. Я продолжаю развивать свои хобби – проекты на Elixir, но на работе 8 часов в день занимаюсь JavaScript и React.

ЗАЧЕМ БЫЛО УЕЗЖАТЬ?

Меня всегда волновало какое-то чувство, и только 3 года назад я понял, какое. Я постоянно чувствовал, что мог бы делать свою работу лучше. Осознал это, когда покинул место работы и присоединился к стартапу, после – к другому, еще более молодому. Там работало 4 человека, включая меня.

Это очень отличается от работы на EPAM или Itransition – в управлении нет иерархии. Там маленькая группа людей, которые работают в команде с общими целями. Это даже можно назвать пиратским кораблем: каждый достаточно опытен, но вместе они – гроза морей, могут достать любое золото. Ничего подобного в бодишопах нет: люди приходят туда за зарплату.

RUBY ЗАЙМЕТСЯ ДРУГОЙ

От этого всего я ушел. Через полгода товарищ предложил присоединиться к бостонскому стартапу, где я почувствовал себя как рыба в воде. С английским было не очень, но это не помешало начать сотрудничать. На радостях они даже забыли провести техническое собеседование и продолжали думать, что я знаю Ruby. Через два месяца оказалось, что не знаю. И они сказали: ладно, без проблем, Ruby займется другой.

Примерно через два с половиной месяца меня позвали в США. И мы с товарищем полетели. Я до этого много ездил по Европе как турист, но в Штатах понял, что это другой мир, который окончательно меняет сознание. Я вернулся через две недели, пребывая в шоке. И решил, что надо менять свою жизнь. Хватит сидеть в Минске, надо что-то делать.

ЛОТЕРЕЯ

Следующие два года я работал на этот стартап, постоянно к ним ездил, стал играть в Green Card, мне пробовали сделать H-1B – те еще лотереи. Я так ничего и не получил. Два года прошли быстро, язык стал учиться просто и естественно.

В январе 2016 года, возвращаясь в очередной раз, я задумался: сколько лет еще я буду играть в Green Card? Надо предпринимать активные действия. Я стал искать работу за границей с предложением релокации, через LinkedIn связывался с компаниями в Штатах, но все хотели человека, который уже находится там.

АМЕРИКАНСКИЙ ТРУДОГОЛИЗМ И ГОЛЛАНДСКАЯ УМЕРЕННОСТЬ

Хочу упомянуть: в Штатах есть нездоровый трудоголизм, а здесь, в Голландии, такого нет. Здесь 40 часов в неделю – и иди домой. В Штатах люди сидят по 80 часов в неделю, я слышал истории, что кто-то вообще живет в офисе и работает по 100 часов в неделю.

Но и отдыхают они очень усердно. Недавно читал заметку какого-то парня, который жаловался, что в американских стартапах много алкоголизма. И это на самом деле так. Сделали что-то – давайте отметим!

БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕЗЮМЕ

Думаю: хорошо, нужна компания в Беларуси, которая сможет мне сделать L1-визу. Отправил сумасшедшее количество резюме и потом решил попробовать с Европой.

Опять бесконечные рассылки, чаты, звонки, список контактов на LinkedIn разросся до 6 000… И тут мне пишут из SaM Solutions. Вспоминаю, что в середине зимы был у них на собеседовании. Меня перепутали с джавистом, а я на Java не пишу. Я пришел, мы посмеялись, они пообещали мне написать и… написали. Представитель компании был в Минске, но я не успел на собеседование – письмо ушло в спам. Обошлись парой телефонных собеседований и интервью, и я понял: условия-то отличные.

Визу в Нидерланды получить было очень легко. Забрав паспорта из посольства Королевства в Киеве, мы с женой через три дня загрузили вещи в машину и выехали из Беларуси.

О ПАРКОВКЕ: «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ГОЛЛАНДЦЫ ЭТО ДЕЛАЮТ»

Мы не знали точного адреса, поэтому ждали sms. За 4 часа до приезда получили сообщение: «Направляйтесь в Делфт». Прибыли часов в 8 вечера, дико уставшие из-за крупных трасс и трехуровневых развязок.

Голландия – страна ниже уровня моря

Приезжаем. Что такое Делфт? Это канал посреди улицы и тоненькие островки дороги по бокам, застеленные брусчаткой. Первый вопрос: как ехать? Машина широкая, а улицы узкие. И тут я понял, что такое настоящая паника.

Доехали, заселились, машина осталась целой. Велосипеды и машины припаркованы плотно и прямо на краю канала – я не знаю, как голландцы это делают. И только утром пришло понимание: мы живем в другой стране.

Типичная улица в Делфте

ПОИСК СРЕДИ 90 МИЛЛИОНОВ ПАТЕНТОВ

Первая встреча с работодателем прошла весело. Работодатель – Европейское патентное бюро, не IT-компания.

Компания закрытая, и просто так попасть в офис сложно: документы, охрана, все обнесено каналом (как будто это замок). Я встретился с их представителем, а на следующий день пришел работать.

На работе я делаю прототип SPA (single page application) – нового поискового приложения. База компании содержит порядка 90 миллионов патентов. Найдя среди них патенты из 80-х, патентные экзаменаторы смогут в очередной раз отказать Apple, когда те будут патентовать свой новый скругленный дизайн iPhone.

Мы используем JS, React и некоторое количество библиотек для него. Моя задача – реализовать части приложения, которые вызывают больше всего вопросов у UI/UX специалиста. Потом он протестирует этот полуработающий прототип на реальных людях, и мы будем двигаться дальше.

Разработка и тестирование прототипа движется хорошо. И, возможно, что в следующем году уже начнется разработка продакшн-версии.

ТОЛЬКО ГОЛЫЙ БЕТОН, ПОЛ – ПО ВКУСУ

Первые 16 дней мы жили в Делфте, где маленькие улочки не менялись последние лет 300. Есть частники, сдающие его в долгосрочную аренду. А есть жилкорпорации – это гиганты, которые строят и сдают недвижимость.

Жена Арина стоит на управляющем механизме мельницы в Киндердайк

Частник может сдать квартиру, в которой есть мебель и пол. У жилкорпораций всего этого нет: только голый бетон. И пол по своему вкусу каждый кладет сам.

Но в каждой квартире сделаны стены, установлена кухня, полностью готов санузел. Холодильник, плита и мойка, ванна и душевая кабинка. Центрального горячего водоснабжения чаще всего нет: только холодная вода и электричество.

Овечки, которые пасутся рядом с технический университетом Делфта

«ПРЯМО ПОД НАШИМИ НОГАМИ ПОЕЗДА»

Сейчас мы снимаем квартиру у жилкорпорации в Райсвайке, в 14-этажном доме прямо над железнодорожной станцией. Под нашими ногами раз в 5 минут ходят поезда, но мы их не слышим.

Это однокомнатная квартира площадью 80 м² за 880 евро в месяц. Цена очень хорошая, до работы ехать на велосипеде 5 минут. На трамвае еще быстрее.

С парковкой тут сложно

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ: МОЖНО НЕ ПУСКАТЬ ВООБЩЕ НИКОГО

При аренде квартиры ты подписываешь договор, в котором условия, права и обязанности обеих сторон, в том числе условия досрочного расторжения. На порог арендованной квартиры ты можешь перестать пускать вообще всех.

ЭНЕРГИЯ И ВОДА: ВЫБЕРИ ПОСТАВЩИКА

При заселении в квартире есть свет и вода, но ты не знаешь, кому за них платить. Ты должен выбрать поставщика воды и энергии (электричества и газа) через специализированный сайт.

По нашему адресу доступно 3 поставщика энергии и 2 – воды. Один из них обещает, что электричество в розетках будет полностью из «зелёный» источников. Иные заманивают качеством обслуживания, третьи – супернизкими ценами.

Выбрав поставщика, ты оставляешь контактные данные. Договор высылают почтой, его нужно подписать и отправить обратно. Каждый месяц они будут снимать со счета определенную сумму за услуги, а в конце года сделают перерасчет по показаниям счетчика.

ПОЧТА ТОРОПИТСЯ, ГОЛЛАНДЦЫ – НЕТ

Почта здесь работает с невероятной скоростью: заказал что-то в интернет-магазине – и на следующий день это уже доставили. Более того, у них на сайте есть трекер, через который можно увидеть посылку. Sim-карты оператора мы тоже получили по почте, как и комплект для подключения к интернету.

Но голландцы – люди, которые никуда не торопятся. Когда я оформлял карточку в банке, мне предложили выбрать время приема: свободное было только через три дня. Прихожу в пятницу, заполняю бумаги. Они говорят: на следующей неделе мы начнем присылать вам письма: активационный код, pin-код для карточки, и в третьем – карточка.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В Голландии есть еще один важный нюанс: даже если живешь в деревне, то все равно себя не чувствуешь в изоляции. Минчане на электричке приезжают в другой мир – деревню, где ни магазинов, ни сервиса.

Здесь же все очень равномерно. И у меня ни разу не было ощущения, что надо далеко ехать, чтобы что-то получить. Хорошие магазины вовсе не обязательно большие.

В одном из парков случайно нашли розариум, вход для всех свободный

КОНТРОЛЕРЫ С НАРУЧНИКАМИ

Здесь я ни разу не видел билетной кассы – RFID карточку-проездной покупаешь в ближайшем продуктовом магазине. Он выглядит как электронный проездной, на который кладешь деньги и едешь, куда хочешь. За проезд лучше платить: контролеры могут надеть наручники до приезда полиции.

Кролик на лужайке перед зданием полиции

КРОЛИКИ В ГОРОДЕ

Города я мало фотографировал, потому что здесь есть кое-что другое – дикая жизнь. Огромное количество водоплавающих птиц, встречаются кролики и другие животные, живущие своей жизнью на улице. Такого в Минске нет.

ГРЯЗЬ И УСТАЛОСТЬ

Я переехал, потому что в один прекрасный момент понял: не могу терпеть грязь на улицах, устал от качества системы здравоохранения, бесконечных очередей. Устал от ощущения, что практически один среди своих знакомых и друзей никогда не испытывал финансовых проблем, а остальные живут от зарплаты до зарплаты.

Кому не стоит ехать? Наверное, белорусским айтишникам, которые по своей глупости считают себя высшей кастой, а по сути являются таким же обслуживающим персоналом для бизнеса, как и те, кто моет офисы. Европа разочарует их.


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