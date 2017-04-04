ЕГУ готов принять отчисленных после событий 25 марта студентов 8 4.04.2017, 18:52

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Управляющий совет Европейского гуманитарного университета сделал заявление в связи с недавними массовыми арестами и задержаниями в Беларуси.

Управляющий совет ЕГУ решительно осуждает незаконные и несправедливые жестокие действия белорусских властей в марте 2017 года, в результате которых сотни белорусских граждан были задержаны и арестованы, в том числе несколько студентов и выпускников ЕГУ.

Свобода ассоциаций, наряду со свободой слова, свободой публичного выражения и гражданскими свободами, составляют основные ценности современного цивилизованного мира. С твердой убежденностью мы определяем действия белорусских властей, еще раз применивших силу по отношению к гражданам Беларуси, как незаконные.

Летом 2004 года наш университет был вынужден покинуть Беларусь из-за политического преследования со стороны белорусского режима. Несмотря на неизбежные вызовы, связанные с восстановлением нашей деятельности в Вильнюсе, мы по-прежнему привержены европейскому будущему Беларуси и будем прилагать все усилия для возвращения критических знаний на нашу родину — в Беларусь. Таковы же надежды и убеждения тысяч белорусов, в том числе студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников ЕГУ.

Мы осуждаем исключение студентов из белорусских университетов по политическим причинам. Поэтому, при поддержке международного сообщества доноров ЕГУ, мы готовы предоставить академическое убежище прямо сейчас, в случае возобновления репрессий в отношении гражданских активистов и академического сообщества.

Члены Управляющего совета ЕГУ выражают поддержку родственникам всех, кто был или остается несправедливо задержанным и угнетенным в результате новой волны насилия со стороны белорусских властей.