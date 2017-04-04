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Выборы во Франции: с чем соперники вступают в дебаты

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  • 4.04.2017, 19:04
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Во Франции оценили шансы кандидатов за три недели до выборов.

11 кандидатов в президенты Франции сегодня вступят в мегадебаты, сообщает France 24 (перевод - politeka.net). По сообщению французского издания, за 19 дней до голосования опросы показывают, что фаворитами президентской кампании являются лидер правых, побывавшая в прошлом месяце в гостях у Путина, Марин Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон.

У обоих политиков около 26% поддержки избирателей. По мнению французских аналитиков, Ле Пен довольно слабо выступила на первых дебатах и не смогла получить достаточно количество поддержки во время дебатов.

Между тем она также не совершала каких-либо серьезных ошибок.

Политтехнологи уверяют, что на мегадебатах успешно должен выступить консерватор и еще один сторонник потепления отношений с Россией Франсуа Фийон. Его репутация заметно пошатнулась после скандала, который возник вокруг трудоустройства его жены.

Именно эти три политика пользуются наибольшей популярностью у французских избирателей.

В сегодняшних мегадебатах каждому из 11 кандидатов будет предоставлено 15 минут для своего выступления. Помимо этого, кандидаты будут отвечать на вопросы, касающиеся сегодняшней темы – увеличение рабочих мест, защита Франции, вопрос членства в ЕС и НАТО.

Напомним, соратник одного из лидеров президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона обвинил во лжи российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik. Макрон стал объектом атак российских СМИ, поскольку хочет «сильную Европу даже перед лицом РФ», в то время как другие кандидаты более дружественно настроены по отношению к России.


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