закрыть
4 апреля 2017, вторник, 20:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске мошенники обворовывали пенсионерок под видом соцработников

4
  • 4.04.2017, 19:16

Лица цыганской народности подозреваются в кражах из квартир пожилых людей.

Столичные милиционеры задержали пятерых лиц цыганской народности, которые подозреваются в кражах из квартир пожилых людей. Как минимум известно о двух подобных эпизодах, пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 11 марта к 87-летней пенсионерке, которая живет по улице Либкнехта, злоумышленники пришли под видом соцработников. Они интересовались, нет ли проблем, жалоб, а также предлагали оказать помощь. Пока две злоумышленницы отвлекали хозяйку квартиры разговорами о жизни, третья в это время искала в комнатах сбережения. Как только деньги были найдены, они ушли. Похищенная сумма исчисляется тысячами долларов.

Второй подобный случай произошел 30 марта на той же улице Либкнехта. На этот раз злоумышленницы пришли к 73-летней пенсионерке под видом работников Белорусского Общества Красного Креста. Они также предлагали оказать любую необходимую помощь. Как и в первом случае, пока две женщины беседовали с пенсионеркой, третья искала деньги.

В итоге правоохранители задержали пятерых подозреваемых лиц цыганской народности. В отношении основной 32-летней фигурантки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (Кража) УК РБ, а в отношении остальных проводят проверки. Все они безработные и живут в Брестской области.

К слову, на счету основной фигурантки имеется 3 эпизода аналогичных квартирных краж, совершенных в 2015 году в Московском районе Минска. Оперативники не исключают, что эти лица могут быть причастны к аналогичным кражам на территории Гродненской и Гомельской областей.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!