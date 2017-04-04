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Экс-гендиректор «Пинскдрева» ждет ответа от Лукашенко

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  • 4.04.2017, 19:24
Фото: tut.by

Лоран Аринич заявил, что в его послании на имя диктатора нет ни слова о помиловании.

- Я за последнее время много направил писем в различные инстанции, на некоторые получил ответы: мол, возвращайтесь в Беларусь, тогда будем разбираться на месте, что к чему. Вот и весь разговор, - рассказал Лоран Степанович belaruspartisan.org.

- А вы категорически не рассматриваете такой вариант?

- Когда все решится положительно, когда с меня снимут все обвинения, тогда вернусь. А сейчас я прекрасно понимаю, что меня хотят заманить в Беларусь только во имя того, чтобы забрать акции предприятия, которые мне принадлежат. Это для них самое главное. Власть ведь прекрасно понимает, что я акции приобретал на одних и тех же основаниях, что и все остальные. Все было сделано законно. Но только у меня акции признаны ничтожными.

- А у вас около 30 процентов акций, если не ошибаюсь?

- Контролирующие органы сами все подсчитали. По их раскладкам получается около 32 процентов. Я принял это как истину.

- Так а сегодня вы получаете по этим акциям какие-то дивиденды?

- Каждый год по акциям все получают дивиденды, но мне за все время, которое я нахожусь в эмиграции, не заплатили ни разу. Начиная с 2010 года – ни копейки!

- А суммы приличные?

- Честно говоря, я ни разу не получал эти выплаты. Все свои дивиденды я все время оставляли «Пинскдреву» на развитие. Так было всегда.

За счет чего «Пинскдрев» и держится: он же получил от акционеров, от соучредителей на 1 января 2011 года, по моим прикидкам, около 35,5 миллиардов белорусских рублей. Беспроцентно. Вот за счет чего предприятие и держится на плаву. Это большие деньги. Без всяких процентов, кстати. Наиболее разумное развитие экономики промышленности – деньги именно самих соучредителей, самих работников предприятия, вложенных в развитие предприятия.

С 1992 года я ни разу не получал дивиденды – они все шли на развитие предприятия. Я подавал пример и точно также поступали и другие акционеры. Вот поэтому и держится сегодня «Пинскдрев» на плаву, при том, что практически все предприятия деревообработки сегодня у нас убыточны. Хотя из бюджета огромнейшие средства на них тратили. А на Пинскдрев» -- ни копейки за все мои 28 лет работы. Мы сами выкарабкивались. Никакими преференциями за всю мою бытность мы не пользовались, с протянутой рукой не стояли. Все проблемы решали самостоятельно.

- Так, а может ну их, эти акции! Отдали бы их государству, да и вернулись бы спокойно на родину, к родным и близким. А потом разобрались бы, законно у вас их отобрали или нет…

- А во имя чего я 28 лет трудился от зари до зари, по пару часов в сутки спал? Чтобы мои честно заработанные акции вот так ни за что подарить государству? У меня есть дети, внуки, и даже правнуки уже! Это их будущее. Мне эти акции уже не нужны – сколько мне еще отведено судьбой… А детям еще жить и жить.

- Вы уже почти семь лет в эмиграции…

-- Я недавно написал письмо президенту, 28 февраля отправил. Надеюсь, вот-вот получу ответ. Надеюсь, ответит.

- Вы о помиловании просили?

-- Ни о каком помиловании не может быть и речи. Какой я свершил грех? Просто написал, что думаю о сложившейся ситуации. Я не виноват, что прогремел этот взрыв. Предприятие, на котором случилась трагедия, не входило в состав ЗАО «Пинскдрев». Это было отдельное, самостоятельное предприятие с иностранным капиталом, 50 процентов «Пинскдрева», 50 процентов – кипрской фирмы. Никакого отношения к нашему акционерному обществу это предприятие не имело, оно было полностью самостоятельным, по всем законам. Поэтому я никакого отношения не имею к тому ЧП. А меня хотят привлечь к ответственности за какую-то халатность. Какую?! Я что, должен был там уборкой заниматься? Или я был руководителем этого самостоятельного предприятия, имел отношение к техническим службам. Нет. Просто все преподнесли в обратном свете, что я виновен. Вот с этого все и пошло… И пресса много чего напутала, исказила, поэтому я сейчас с осторожностью отношусь к журналистам…

Уголовное дело в отношении Аринича было возбуждено после пожара 25 октября 2010 года в цехе по производству древесностружечных плит СООО "Пинскдрев-ДСП" . В результате пожара 14 работников предприятия погибли. Как утверждает Лоран Аринич, в состав холдинга это предприятие вообще не входило.

В августе в Белосток приезжал следователь главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Александр Новиков.

«Вопросы, которые интересовали белорусскую сторону, задавал польский прокурор с помощью переводчика. В конце допроса слово взял Новиков и предложил мне сразу же написать заявление на амнистию. Мол, вас амнистируют и все будет нормально. Я понял, что это и было главной целью допроса и приезда следователя», — сказал Аринич.


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