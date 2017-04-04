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Делегация ЕС осудила действия белорусских властей накануне и в День Воли

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  • 4.04.2017, 19:50

Действия властей Беларуси противоречат заявленной политике демократизации и ее международным обязательствам.

Действия властей Беларуси в свете событий последнего времени противоречат заявленной ею политике демократизации и ее международным обязательствам, констатируют в Евросоюзе.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт представительства ЕС в республике, к такому выводу пришла делегация Евросоюза, принявшая 3-4 апреля участие в третьем раунде встречи координационной группы ЕС-Беларусь в Минске.

«В контексте событий последнего времени делегация Европейского союза подчеркнула, что несмотря на призывы международного сообщества проявлять сдержанность, действия властей, в том числе превентивные аресты накануне и большое количество арестов и задержаний мирных демонстрантов в день 25 марта, были неразборчивыми и ненадлежащими, и что такие ограничения свободы высказываний и собраний противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам», - говорится в сообщении представительства ЕС.

«На всех встречах делегация Европейского союза отмечала, что конкретные и необратимые шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных фундаментальных свобод, в том числе свобод выражения, собраний и СМИ, а также верховенства права и прав человека, в том числе отмена смертной казни, останутся ключевыми при формировании будущей политики ЕС относительно Беларуси и отношений ЕС с этой страной», - подчеркнули в представительстве.

В сообщении указано, что согласно принятой в ЕС политике сотрудничества и задействования гражданского общества делегация Евросоюза призвала власти Беларуси к широким консультациям со всеми заинтересованными сторонами и провела отдельные встречи с белорусскими правозащитниками, представителями гражданского общества и оппозиционных движений.

«Европейский союз вновь подтвердил свою приверженность цели обеспечения стабильного, демократического и процветающего будущего Беларуси на пользу ее народа и будет и впредь работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой важной цели», - говорится в сообщении представительства ЕС.

Координационная группа Беларусь-ЕС создана в 2016 году для структурированного комплексного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия. Первое заседание группы состоялось 6-7 апреля 2016 года в Брюсселе, второе - 16-17 ноября 2016 года в Минске.

Как сообщалось, 25 марта в Минске прошла акция, приуроченная ко Дню воли. Акция закончилась массовыми задержаниями.

Напомним, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал Charter97.org о том, как проходила встреча с делегацией из Брюсселя во главе с исполнительным директором по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Еврокомиссии Томасом Майером-Хартингом. Политик призвал ЕС не давать кредиты белорусскому диктатору.


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