Ольга Николайчик: Максим Винярский и Леонид Кулаков передают всем привет 2 4.04.2017, 20:11

Активисту «Европейской Беларуси» дали еще 10 суток за Куропаты.

Активист «Европейской Беларуси» во время отбывания ареста за День Воли получил еще 10 суток за Куропаты. Об этом сообщила Ольга Николайчик, которая вышла на свободу из Окрестина после обеда 4 апреля, передает «Белсат».

«Как меня выводили, то звучала в коридоре моя фамилия. И тогда я услышала голос Максима Винярского. Он крикнул, что получил еще 10 дней за Куропаты. Что специально вывозили в суд до истечения срока за День Воли. Передавал всем привет. Еще слышала голос Леонида Кулакова. И он всем передавал привет», — рассказала Ольга Николайчик.

27 марта Первомайский районный суд Минска приговорил Максима Винярского за якобы мелкое хулиганство и неповиновение на 8 суток.

Минскому таксисту и общественному активисту Леониду Кулакову дали наибольший срок из назначенных за День Воли — аж 25 суток.

Активистке «Молодой Беларуси» Наталье Папковой присудили 20 базовых величин (460 рублей) штрафа за хулиганство по какому-то протоколу от 30 марта. Якобы она оскорбила кого-то из сотрудников милиции.

Наталья Попкова сейчас отбывает 5 суток за участие в акции нетунеядцев. Ее должны выпустить в 15 часов 5 апреля.