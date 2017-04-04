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ЕС перечислил Украине €600 миллионов в рамках макрофинансовой помощи

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  • 4.04.2017, 20:38

Деньги были переведены для реформирования и стабилизации экономики Украины.

Евросоюз перевел Украине второй транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи. Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский президент Петр Порошенко, передает РБК.

По его словам, деньги были переведены для реформирования и стабилизации экономики Украины.

В понедельник, 3 апреля, Порошенко сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда принял решение предоставить Украине кредитный транш в размере $1 млрд. Он назвал решение МВФ «признанием украинских реформ». Как отмечалось в сообщении пресс-службы Международного валютного фонда, общий объем выделенной помощи Украине составит около $8,4 млрд. Экономика Украины «показывает желанные признаки восстановления», заявляли в МВФ.


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