ЕС перечислил Украине €600 миллионов в рамках макрофинансовой помощи 1 4.04.2017, 20:38

Деньги были переведены для реформирования и стабилизации экономики Украины.

Евросоюз перевел Украине второй транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи. Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский президент Петр Порошенко, передает РБК.

По его словам, деньги были переведены для реформирования и стабилизации экономики Украины.

В понедельник, 3 апреля, Порошенко сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда принял решение предоставить Украине кредитный транш в размере $1 млрд. Он назвал решение МВФ «признанием украинских реформ». Как отмечалось в сообщении пресс-службы Международного валютного фонда, общий объем выделенной помощи Украине составит около $8,4 млрд. Экономика Украины «показывает желанные признаки восстановления», заявляли в МВФ.