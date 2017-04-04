Минобразования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2017 4.04.2017, 20:44

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В Беларуси определен нижний порог баллов для поступающих в этом году.

Министерство образования определило, какие отметки по ЦТ будут считаться неудовлетворительными для поступления в вуз в этом году, сообщает Национальный центр правовой информации.

Так, по белорусскому или русскому языку неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов для филологических специальностей, от 0 до 9 баллов — для остальных специальностей. В 2017 году неудовлетворительными отметками установлены:

по первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — от 0 до 14 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 19 баллов;

по второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 14 баллов.

Нижние пороговые значения отметок ЦТ также установлены при наборе в вузы, находящиеся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности «производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «животноводство, рыбоводство, пчеловодство», «сельское строительство и обустройство территорий», «мелиорация и водное хозяйство», «агроинженерия», а также в учреждения высшего образования, находящиеся в подчинении МВД (на места дополнительного набора).

В этом случае к неудовлетворительным будут приравнены отметки от 0 до 4 баллов по таким учебным предметам, как белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).