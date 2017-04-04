На пост президента Южной Кореи выдвинулось пять кандидатур 4.04.2017, 21:15

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9 мая в Южной Корее пройдут президентские выборы.

На место главы страны претендуют пять человек, передает novostiua.net.

Лидером считается представитель крупнейшей оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Его поддерживают около 30% жителей страны. Ан Чхоль Су представляет центристскую «Народную партию». На его стороне 20% местных жителей.

Кандидатом от консерваторов из «Партии свободной Кореи» выступает Хон Чжун Пхе. «Справедливая политическая партия» предлагает на выборы своего претендента – Ю Сон Мина.

Выборы в Южной Корее проводятся досрочно после отстранения от власти Пак Кын Хе. Президент Республики находится под арестом. Ее обвиняют в злоупотреблении властью, взяточничестве и передаче конфиденциальной информации своей приятельнице.