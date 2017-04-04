Владимир Кацора: Лукашенко действительно Беларусь за цивилизованным миром не ведет 11 4.04.2017, 21:30

Владимир Кацора

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельский активист смело выразил протест лжесвидетельствовавшим в суде омоновцам.

В суде Гомельского района 4 апреля рассматривалось административное дело в отношении регионального представителя Белорусского независимого профсоюза РЭП Виктора Козлова за «мелкое хулиганство», передает «Радыё Свабода».

Омоновцы задержали Козлова утром 25 марта в деревне Терешковичи, когда он собирался ехать в Гомель, чтобы участвовать в «Марше нетунеядцев-2». Отвезли в райотдел, оттуда его превентивно отправили в изолятор, где он двое суток провел за решеткой. Омоновцы в своих рапортах написали, что, мол, они 25 марта охраняли общественный порядок, а Козлов противно ругался на улице, на замечания не реагировал, пытался убежать, хватался за форму.

Судья Тамара Заставнецкая допросила прежде всего в качестве свидетеля местного жителя Виктора Томашова, который разговаривал на улице с Козловым, когда их подрезал омоновcкий УАЗик. Козлова схватили и затолкали в машину.

«Я может два шага сделал, как милицейская машина с Козловым отъехала. Такое только в кино по телевизору видел», - рассказал суду свидетель.

После этого трое омоновцев один за другим начали рассказывать, как они несли службу по охране общественного порядка в агрогородке Терешковичи. Мол, ехали по улице со скоростью не более 20 километров, когда услышали, что Козлов «громко кричал, ругался матом». Они остановились, предупреждали, но Козлов на замечания не реагировал. Виктор Козлов представил суду справки из онкологического центра, что ему удалили полулёгкий. Он объяснил, что вообще не может кричать и что разговаривает чуть ли не шепотом.

Сами омоновцы, кстати, называли свои фамилии чрезвычайно тихо, говорили невнятно. Многие присутствующие не могли разобрать, о чем речь.

Судья Заставнецкая делала замечания и даже удалила двух человек с судебного заседания, которые пришли поддержать Виктора Козлова. Но когда и командир группы Сердюк начал чуть слышно произносить свою фамилию, присутствующий в зале политик Владимир Кацора посоветовал: «Говори громче:« Паску..ов Паску..а Паску ... ович» - встал и вышел из зала.

Судья Заставнецкая объявила перерыв, вышла в коридор и приказала милиционеру на вахте не выпускать Кацору. Прервав рассмотрение административного дела о хулиганстве Виктора Козлова, судья тут же начала административный процесс в отношении Владимира Кацоры за неуважение к суду. И буквально через три минуты прозвучал приговор: штраф Кацоре в размере 10 базовых величин, или 230 рублей.

«Теперь буду знать, сколько стоит сказать в суде правду, - подытожил политик. - Я сам уже не раз попадал на такой конвейер, когда менты сами хватают, сами лжесвидетельствуют. Я возмутился, высказал таким образом свой протест. Напрямую назвал вещи своими именами. Беларусь Александр Лукашенко действительно за цивилизованным миром не ведет».

Что касается административного дела Виктора Козлова, то судья Заставнецкая объявила перерыв, чтобы получить ответ от органов внутренних дел, на основании которого распоряжения группа ОМОНовцев оказалась утром 25 марта в агрогородке Терешковичи, что в 20 километрах от Гомеля.