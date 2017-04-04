Белорусская дзюдоистка победила на Гран-при Тбилиси 1 4.04.2017, 21:40

Марина Слуцкая

В финале Марина Слуцкая одолела Марию Суэлен Алтеман из Бразилии.

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая, выступающая в категории свыше 78 кг, победила на престижном турнире Гран-при Тбилиси, передает БелТА.

В ходе турнира белоруска одолела литовскую спортсменку Сандру Яблонските, уже на третьей минуте поединка заработав оценку "иппон" (чистая победа).

В полуфинале Марине Слуцкой понадобилось всего две минуты, чтобы оказаться сильнее Элене Кебадзе из Грузии.

Намного упорнее прошел поединок в финале против Марии Суэлен Алтеман (Бразилия). Белоруска смогла заработать оценку "вазари", что и обеспечило ей успех.

Золотая медаль Марины Слуцкой не первая награда для белорусской команды на Гран-при Тбилиси. Ранее Дарья Скрыпник в категории до 52 кг заняла третье место.