Бывшему чиновнику Батуре придумали новую должность 12 4.04.2017, 21:57

Борис Батура

Фото с сайта nv-online.info

Бывший высокопоставленный чиновника занялся общественной деятельностью.

После увольнения по дискредитирующим обстоятельствам с государственной службы бывший высокопоставленный чиновник Борис Батура занялся общественной деятельностью. Белорусское телевидение представляет бывшего чиновника в качестве председателя Белорусской общественной организации «Породненные города», пишет известный блогер d_zholik.

В ноябре 2013 года в связи со срывом исполнения мероприятий программы модернизации деревообрабатывающей отрасли он был уволен с должности председателя Минского облисполкома за ненадлежащее выполнение поручений правителя по модернизации производства ОАО «Борисовдрев». При этом за ним был сохранен оплачиваемый пост члена «совета республики».

В 2000—2008 годах Борис Батура работал председателем Могилевского облисполкома.

По утверждению блогера, как бывший глава верхней палаты «парламента» и почетный пенсионер Борис Батура получает от государства пожизненное ежемесячное денежное содержание в размере 75% заработной платы, которое не облагается никакими налогами.