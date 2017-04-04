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Жена блогера Филипповича: Максима им сломать не удастся

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  • 4.04.2017, 22:21
Юлия Филиппович

Юлия Филиппович заявила, что ее муж продолжит бороться за правду.

«Максим — сильный человек. Все, что он делал, он продолжит делать дальше», — уверена жена блогера Максима Филипповича, которого приговорили к третьему административного ареста подряд за участие в «Марша нетунеядцев», передает «Белсат».

«Не скажу, что Максим — лидер. Он — человек открытый, который всегда говорил только правду. Видимо, за то, что он говорит правду, его и наказывают», — говорит жена блогера Юлия Филиппович.

«За правду его пытаются добить до конца, сломать», — считает Юлия.

«Максима им сломать не удастся — это очень сильный человек. Он будет дальше делать свое дело, которое начинал», — заявляет Юлия Филиппович.

«Когда Максима посадили на первые тринадцать суток, я получила письмо, чтобы я уезжала с ребенком из страны, а потом, чтобы забрала мужа. Я обратилась к правозащитникам и проинформировала прессу, чтобы придать дело огласке — этого так нельзя оставлять. Обратилась также в милицию, но они не реагируют».


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