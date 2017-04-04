закрыть
5 апреля 2017, среда, 0:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Газопровод из Израиля в ЕС – альтернатива российской трубе

1
  • 4.04.2017, 22:24
Фото: Helix Energy Solutions Group

Страны-члены ЕС поддержали инициативу об уменьшении зависимости от российского газа.

В этом им поможет Израиль, пишет Euobserver. Еврокомиссия и министры энергетики Кипра, Греции и Италии поставили подписи под проектом строительства газопровода из Израиля в Европу. Ветка протяженностью 2200 км соединит газовые месторождения у берегов Израиля и Кипра с Грецией и Италией. Предполагается завершить строительство к 2025 году. Тогда мощность газопровода составит 16 млрд кубометров в год. Он будет самым длинным и глубоким проектом в истории, однако аналитики итальянской фирмы IGI Poseidon считают, что риски оправданы.

Европейские дипломаты, в свою очередь, делают акцент на том, что российский проект «Северный поток» не обеспечивает ЕС безопасных поставок, поэтому маршруты и поставщиков необходимо диверсифицировать. Добавляют также, что Кипр и Израиль — это очень надежные поставщики.

Инвесторами проекта выступят такие американские банки, как Goldman Sachs и JP Morgan, которые частично обеспечат средства для проекта стоимостью в € 6 млрд. Италия обратится за финансовой поддержкой к G7.

Политические риски

Газопровод пройдет по той части побережья Кипра, которая не оспаривается Турцией и турецкой частью Кипра. Однако это — не единственный из политических рисков проекта.

Политика Израиля в отношении палестинцев и поселений на Западном берегу реки Иордан также обсуждается на переговорах: после того, как Израиль активизировал строительство новых поселений, ЕС отложил двусторонний саммит, ранее намеченный на февраль.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!