Газопровод из Израиля в ЕС – альтернатива российской трубе 1 4.04.2017, 22:24

Фото: Helix Energy Solutions Group

Страны-члены ЕС поддержали инициативу об уменьшении зависимости от российского газа.

В этом им поможет Израиль, пишет Euobserver. Еврокомиссия и министры энергетики Кипра, Греции и Италии поставили подписи под проектом строительства газопровода из Израиля в Европу. Ветка протяженностью 2200 км соединит газовые месторождения у берегов Израиля и Кипра с Грецией и Италией. Предполагается завершить строительство к 2025 году. Тогда мощность газопровода составит 16 млрд кубометров в год. Он будет самым длинным и глубоким проектом в истории, однако аналитики итальянской фирмы IGI Poseidon считают, что риски оправданы.

Европейские дипломаты, в свою очередь, делают акцент на том, что российский проект «Северный поток» не обеспечивает ЕС безопасных поставок, поэтому маршруты и поставщиков необходимо диверсифицировать. Добавляют также, что Кипр и Израиль — это очень надежные поставщики.

Инвесторами проекта выступят такие американские банки, как Goldman Sachs и JP Morgan, которые частично обеспечат средства для проекта стоимостью в € 6 млрд. Италия обратится за финансовой поддержкой к G7.

Политические риски

Газопровод пройдет по той части побережья Кипра, которая не оспаривается Турцией и турецкой частью Кипра. Однако это — не единственный из политических рисков проекта.

Политика Израиля в отношении палестинцев и поселений на Западном берегу реки Иордан также обсуждается на переговорах: после того, как Израиль активизировал строительство новых поселений, ЕС отложил двусторонний саммит, ранее намеченный на февраль.