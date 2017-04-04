Артуру Клинову вручили награду имени Льва Сапеги 1 4.04.2017, 22:43

Фото: Радыё Рацыя

Награда присуждается выдающимся белорусам, которые связывают свою деятельность с наследием ВКЛ и Речи Посполитой.

В Варшавском университете вручили награду имени Льва Сапеги. В этом году ее лауреатом стал белорусский художник и литератор, главный редактор журнала "pARTizan" Артур Клинов, передает «Радыё Рацыя».

В течение следующего года художник прочитает свои лекции в пяти университетах Польши, говорит один из инициаторов награды, директор Студиум Восточной Европы Ян Малицкий.

- Артур Клинов целый академический год проведет в Польше, в пяти университетах - по два месяца в каждом. Напомню, начинать будет с Ягеллонского университета, затем будут университеты в Белостоке, Вроцлаве и Познани, и завершит год - в Варшавском университете, - рассказал Ян Малицкий.

Сам Артур Клинов признался, что совсем не ожидал этой награды, так как обычно лауреатами премии имени Льва Сапеги становились ученые, а не художники.

Следующий год Артур Клинов планирует использовать для продвижения белорусской культуры среди польских студентов.

- Безусловно - большая честь, это колоссальная возможность здесь, в Польше, рассказать о Беларуси. И не в ракурсе политическом, а в ракурсе именно культуры новой Беларуси, которая рождается. Чтобы показать то хорошее, интересное, актуальное, фантастическое, что делается сегодня в белорусской культуре - в литературе, в изобразительном искусстве, в независимом театре, в альтернативном кино, - сказал Клинов.

Премия имени Льва Сапеги была основана 12 лет назад. Ежегодно награда присуждается выдающимся белорусам, которые связывают свою деятельность с наследием Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Премия находится под почетным патронатом президента Польши.