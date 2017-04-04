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ABC News: Россия пыталась завербовать соратника Трампа

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  • 4.04.2017, 22:53

Соратник президента США Картер Пейдж подтвердил правдивость сведений телеканала.

Российская разведка пыталась завербовать американского бизнес-консультанта Картера Пейджа за два года до того, как он стал советником кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как отмечается в публикации американского телеканала ABC News, российские вербовщики сулили Пейджу всевозможные преференции его деловым проектам в России. Пейдж подтвердил правдивость сведений, обнародованных телеканалом ABC News, передает svoboda.org.

В 2015 году ФБР допросило Пейджа в рамках расследования шпионского дела, в котором, среди прочих, фигурировал офицер Службы внешней разведки Евгений Бирюков, работавший в Нью-Йорке под прикрытием Внешэкономбанка. По соглашению со следствием Бирюков был приговорен всего к двум с половиной годам тюрьмы вместо пяти. В минувшие выходные дни он был освобожден от отбывания дальнейшего срока наказания и ожидает депортации в Россию.

Дело Бирюкова и Внешэкономбанка вновь всплыло на днях в связи с просочившимися в прессу сведениями о состоявшейся в декабре прошлого года встрече ближайшего помощника Трампа, его зятя Джареда Кушнера с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым, в прошлом сотрудником российских спецслужб. В США отмечают, что в отношении Внешэкономбанка с июля 2014 года действуют американские санкции.

В июле 2016 года Пейдж выступил в Российской экономической школе с резко критической речью о политике США в отношении России. Формально он приехал в Москву в качестве туриста, а не посланника избирательного штаба Дональда Трампа. ФБР не предъявило Пейджу никаких обвинений, и сам он в интервью ABC News категорически отрицал, что получал какие-либо деньги от России или встречался с высокопоставленными российскими чиновниками в качестве доверенного лица республиканского кандидата в президенты.


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