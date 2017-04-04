Фотограф белорусской Независимости 1 4.04.2017, 23:02

Фотогалерея памяти Виктора Стрелковского.

Сегодня утром стало известно, что в Минске умер фотожурналист Виктор Стрелковский. Ему было 58 лет. Стрелковский принадлежал к той генерации фотожурналистов, которая начинала по-новому документировать пространство современной Беларуси. Профессиональную карьеру Виктор начал в 1991 году.

Виктор Стрелковский увлекся фотографией еще в детстве — отец подарил ему фотокамеру на день рождения. Стрелковский начинал работу в «Советской Белоруссии», после была работа в газетах «Культура», Республика и БелТА. Участвовал в выставочных проектах галереи «Nova». Очень сильно дружил еще с одним классиком белорусской фотожурналистики - Сергеем Брушко. В последние годы Стрелковский очень активно документировал уличную жизнь в Минске.

Прощание с Виктором Стрелковским пройдет завтра 5 апреля по адресу Долгиновский тракт 160А с 12.00 до 13.00.

«Наша Нiва» собрала фотогалерею памяти фотожурналиста, которая отражает драматическую жизнь Беларуси и белорусов в 90-е годы прошлого века. Больше снимков можно увидеть на сайте Автора.