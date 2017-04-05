На Эйфелевой башне в Париже погасили огни 5.04.2017, 7:35

Сделано это было в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга.

На Эйфелевой башне в Париже в ночь на 5 апреля погасли огни. Сделано это было в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга. Франция выразила таким образом солидарность с семьями погибших. «Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в память жертв теракта в Санкт-Петербурге», - написала ранее в «Твиттере» мэр французской столицы Анн Идальго, сообщает ВВС.

В результате теракта погибли 14 человек, десятки были ранены, а среди них и гражданин Беларуси.

Выяснилось, что террористом-смертником был 22-летний уроженец Кыргызстана, который имел российское гражданство.