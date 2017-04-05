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Александр Павлович: На ЧМ-2017 как минимум должны войти в первую восьмерку

  • 5.04.2017, 7:44
Александр Павлович
Фото: belarushockey.com

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси по хоккею считает, что наша команда способна и на большее.

Александр Павлович рассказал pressball.by в интервью корреспонденту о целях национальной команды на чемпионате мира в Париже.

- Но вот ближайшая цель, уверен, без вариантов — «увидеть Париж».

- «И умереть», что ли? Спасибо, не надо. Нужно просто заслужить право туда поехать и вернуться оттуда с чувством выполненного долга.

- А долгов у сборной перед болельщиками накопилось за 2016-й...

Есть такое. Так что не стоит их множить. Мы точно способны на большее.

- Насколько большее?

- Место в восьмерке — как минимум.

По-моему, это «как минимум» — и есть квинтэссенция нашей «памяркоўнасцi». Пока не переступим — выше не шагнем. Всегда будем расслабляться, достигнув.

- Нужно оставаться реалистами и решать проблемы шаг за шагом. Не войдешь в восьмерку — не получишь шанс замахнуться на большее. Войдем — будем замахиваться. Никто не успокоится — уж в этом-то уверен. И заодно неплохо бы избавляться от стереотипов. А то до сих пор бытует мнение, что, например, те же французы — лузеры в хоккее. Надо заканчивать с представлениями десятилетней давности. Тогда вряд ли кто-то всерьез подумал бы, что хоккейный чемпионат мира может пройти в Париже.


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