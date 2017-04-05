Дядя диктатора Асада остался без вилл и денег в Испании 5.04.2017, 7:55

Рифат Асад

Испанские власти конфисковали имущество Рифата Асада в счет украденных из сирийской казны $300 миллионов.

Власти Испании наложили арест на счета и имения дяди сирийского диктатора Башара Асада - Рифата Асада, заподозрив его в краже 300 млн долларов из сирийской казны в 1984 году, сообщает ВВС.

Следствие по делу 79-летнего экспатрианта из Сирии началось во Франции, где он проживает уже более 30 лет. Французская прокуратура подозревает бывшего офицера сирийской армии в отмывании средств, подлоге и уклонении от уплаты налогов.

Среди имущества Рифата Асада в Испании - виллы в андалусийских курортах Марбелья и Пуэрто-Банус, где прошло уже 15 обысков.

Кроме того, по представлению прокуратуры Испании уже заблокированы 16 счетов, имеющих непосредственное отношение к Асаду. Ещё 76 счетов проверяются надзорным ведомством.

Суммарная стоимость 503 единиц имущества семьи Рифата Асада, среди которых виллы, квартиры, парковки и отель категории «люкс», составляет 691 млн евро (735 млн долларов).

Одна только крупная ферма Ла-Макина («Машина») оценивается в 60 млн евро.

По сообщениям французской прокуратуры, тесно сотрудничающей с испанскими коллегами, часть компаний и единиц собственности на андалусийском побережье управлялись женами и детьми 79-летнего Рифата.

Сам дядя правителя Сирии утверждал, что ему ранее давали деньги представители саудовской королевской семьи.

Рифат Асад - бывший вице-президент Сирии и командир специальных сил безопасности.

В феврале 1982 года он руководил подавлением исламистского мятежа в городе Хама, во время которого погибли, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек.

В 1983 году, когда у экс-президента Сирии Хафеза Асада возникли проблемы со здоровьем, его младший брат Рифат, имевший в подчинении многотысячную армейскую группировку, предпринял попытку военного переворота.

Он установил военный контроль над Дамаском, однако добиться полной победы не сумел. На следующий год, когда его брат оправился от сердечного приступа, Рифат был вынужден отправиться в «бессрочную заграничную командировку», получив церемониальный пост вице-президента, но лишившись всех остальных постов.

До 1998 года Рифат Асад номинально сохранял пост второго лица сирийского государства, не имея возможности вернуться в страну. В настоящее время он постоянно проживает за границей, в основном во Франции и Испании.