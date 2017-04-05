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Беларусь в рейтинге свободы оказалась вместе с Россией и Кыргызстаном

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  • 5.04.2017, 8:05
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Наиболее свободной постсоветской страной эксперты Freedom House признали Эстонию.

Беларусь продолжает оставаться одним из самых несвободных государств бывшего социалистического блока – к такому выводу пришли эксперты международной неправительственной организации Freedom House в докладе, озаглавленном «Переходные государства», сообщает «Радио Свобода».

Согласно данным исследования, в рейтинге 29 стран Восточной Европы и бывшего СССР Беларусь занимает место рядом с Россией и Кыргызстаном по уровню свобод. Расчеты производятся на основании семи показателей, включая свободу гражданского общества и развитость судебной системы. При этом вычисляется общий «рейтинг демократии»: худший из возможных – это семь, лучший – ноль.

Беларусь остается в категории «сложившихся авторитарных режимов» наряду с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Наиболее свободной постсоветской страной авторы исследования признали Эстонию.


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