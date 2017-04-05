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Белорусский металлургический завод получит еще $15 миллионов народных денег

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  • 5.04.2017, 8:24
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БМЗ превратился в одного из самых крупных «проедателей» безвозвратных кредитов.

Белорусскому металлургическому заводу (БМЗ) выделят почти 30 млн рублей обеспечения финансово-экономической устойчивости. Об этом говорится в указе № 100, который Лукашенко подписал 3 апреля, сообщает tut.by.

Ресурсы — остаток средств республиканского централизованного инновационного фонда, образовавшийся на 1 января 2017 года, говорится в указе. Их направят на увеличение уставного фонда ОАО «БМЗ».

На самом деле они пойдут на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестпроекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана».

БМЗ — один из крупнейших кредитополучателей в стране, столкнулся с падением цен на продукцию и введением торговых барьеров на западных рынках. Государство было вынуждено рефинансировать долги и оказывать дополнительную поддержку. Так, в феврале прошлого года Лукашенко подписал указ, разрешающий предприятию выпуск валютных облигаций на 240,5 млн долларов, чтобы рассчитаться с банками по кредитам.


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