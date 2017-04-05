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Мелитина Станюта представила серебряный кулон со своим силуэтом

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  • 5.04.2017, 8:33
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В планах спортсменки – сделать такие же кулоны с другими белорусскими гимнастками.

4 апреля гимнастка Мелитина Станюта презентовала в своем магазине «Variety» в Минске кулон со своим силуэтом.

«Для меня это очень позитивная новость, надеюсь, как и для вас. И более радостно от того, что начинается сбываться моя мечта», - обратилась к посетителям Мелитина.

Презентацию посетили поклонницы Мелитины. Гимнастка раздавала автографы и фотографировалась с девушками.

«Это был очень долгий путь, но сейчас я чувствую себя так, как будто получила золотую медаль», - поделилась впечатлениями Мелитина Станюта с nn.by. При разработке гимнастка пристально следила за мелочами, но результатом осталась очень довольна.

«Уже сейчас мне пишут из Испании, Франции, России. Родители и их маленькие гимнастки желают приобрести кулон. Мы сделали 50 кулонов, теперь уже осталось где-то около 12. В скором времени, думаю, мы запустим еще и интернет-магазин, где также можно будет его приобрести».

Мелитина отмечает что это только начало, ведь в планах еще сделать кулоны с другими гимнастками - Любовью Черкашиной, Инной Жуковой, Екатериной Галкиной и другими.

Кулон сделан из серебра. Он стоит 55 рублей.


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