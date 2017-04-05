В Беларуси стартовала кампания солидарности с задержанными патриотами 4 5.04.2017, 8:39

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Белорусские герои должны знать, что мы переживаем, верим и гордимся ими.

В интернете призывают к солидарности с задержанными по делу «Белого легиона».

«Ход дела неизвестен ни родственникам, ни журналистам, так как КГБ скрывает от общественности всю информацию о следствии. Далеко не все заключенные патриоты получают письма от своих семей и знакомых, есть информация, что только часть весточек доходит до адресатов. Они не знают, что мы все переживаем, верим и гордимся ими», — пишет в «Фейсбуке» Нина Шидловская.

Что может сделать каждый:

— отправить открытку или письмо со словами поддержки;

— перечислить деньги на счета помощи.

Для тех, кто в СИЗО КГБ: 220050, г. Минск, главпочтампт, а/я 8, Фамилия, имя, отчество полностью.

Для тех, кто в СИЗО-1: 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Фамилия, имя, отчество полностью.

Полный список с именами здесь.

Помощь внутри Беларуси:

Средства только в BYN — на карточку Беларусбанка 4255190182607666 (срок до 07/19, пользователь Nina Shydlouskaya).