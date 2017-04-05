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Гомельских «тунеядцев» зазывают на посевную

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  • 5.04.2017, 8:51
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О сумме вознаграждения местные чиновники решили скромно умолчать.

Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома опубликовало приглашение для местных безработных - принять участие в оплачиваемых общественных работах в посевной кампании – 2017, сообщает kp.by.

Работу предлагают в хозяйствах «Комбинат «Восток» и «Урицкое» Гомельского района, а также в фермерском хозяйстве «Агро-Дуравичи» Буда-Кошелевского района и в Гомельском лесхозе.

Расчет ежедневно, отмечается в сообщении.


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