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В РФ изображения Путина с макияжем и в форме Третьего рейха признали «экстремистскими»

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  • 5.04.2017, 8:58
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Министерство юстиции России расширило список запрещенных для просмотра гражданами плакатов и изображений.

Минюст России внес в список экстремистских материалов плакат с изображением президента РФ Владимира Путина, на лице которого макияж.

Соответствующее решение, как уточнили в ведомстве, 11 мая прошлого года принял Центральный районный суд Твери, пишет РБК.

Как поясняется в обновленном Федеральном списке экстремистских материалов, изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» Александра Цветкова. В настоящий момент этот аккаунт заблокирован.

У похожего на главу РФ мужчины, как рассказали в Минюсте, на оказавшемся в списке экстремистских материалов плакате были «накрашены ресницы и губы».

Кроме того, в список экстремистских, как рассказали в министерстве, после решения Центрального районного суда Твери от 11 мая 2016 года был внесен «плакат-коллаж», опубликованный в том же аккаунте 4 марта 2014 года. На нем, в свою очередь, по информации ведомства, были изображены три человека: двое — в форме солдат Третьего рейха — похожи президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева. Справа же, как рассказали в министерстве, была размещена фотография патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под плакатом, по данным Минюста, была подпись: «Оккупанты — уже в Москве».


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