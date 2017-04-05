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Виталий Жуковский: Есть в Жодино рыжий «плуг»

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  • 5.04.2017, 9:04
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Виталий Жуковский
Фото: fcisloch.by

Главный тренер «Ислочи» рассказал о постоянном конфликте с голкипером «Торпедо»-БелАЗ.

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский жестко раскритиковал действия голкипера «Торпедо»-БелАЗ Валерия Фомичева по окончании встречи команд в 1-м туре чемпионата Беларуси-2017.

«На пресс-конференции не хотелось говорить, но все равно не могу успокоиться. Есть у них там рыжий «плуг»... Подбегает к нашей лавке и ни за что оскорбляет. Никто плохого слова не сказал в адрес Жодино. И это уже во второй раз, в первый было в прошлом году, но он тогда извинился. А теперь подбегает и на пару букв показывает, что мы должны делать. Не по-мужски это, удручает. Оскорбляет таким словом, что язык ему оторвали бы быстро. Если бы дали», — цитирует Жуковского pressball.by.


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