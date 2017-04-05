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Экс-президента Панамы оставили без личного вертолета

  • 5.04.2017, 9:18
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Рикардо Мартинелли
Фото с сайта suffragio.org

Бывший правитель страны проходит по делу о коррупции.

Семья экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли, подозреваемого в коррупции, осталась без собственного вертолета, конфискованного в рамках расследования дела о взятках бразильской фирмы Odebrecht.

По сообщению прокуратуры Панамы, летательный аппарат модели EC 130 принадлежит сыну экс-президента. Причем задержано воздушное судно было в Мексике, а затем передано панамской стороне, отмечает портал Estrella de Panama (перевод – ria.ru).

Пока вертолет конфискован на временной основе, заявляет прокуратура.

Бразильская строительная компания Odebrecht, вовлеченная в крупный коррупционный скандал, ранее приняла решение выйти из концессионного проекта в гидроэнергетике Панамы на сумму в один миллиард долларов. До этого компания отказалась от участия в проекте по строительству четырех мостов через Панамский канал. В конце января прокуратура Панамы предъявила обвинения 17 людям, включая несколько бизнесменов и бывших правительственных чиновников, в отмывании денег в рамках коррупционного скандала с участием Odebrecht.

Крупнейшая строительная компания Южной Америки Odebrecht являлась одним из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне прошлого года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.


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