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«Мужество и достоинство простых белорусов должны стать темой отдельного фильма»

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  • 5.04.2017, 9:31
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Фото: svaboda.org

Режиссер Ольга Николайчик перечислила самые яркие эпизоды последних 10 дней.

4 апреля вышла на свободу после 10 суток административного ареста режиссер документального кино, общественная активистка Ольга Николайчик.

«О чем бы вы сняли кино по событиям 25 марта и последующего ареста на Окрестина?» - спросило «Радыё Свабода» у режиссера. Ольга Николайчик перечислила самые запоминающиеся эпизоды последних 10 дней.

О достоинстве простых белорусов

«Ключевой темой моего фильма была бы мужество и достоинство простых белорусов», - говорит Ольга Николайчик и перечисляет людей, с которыми вместе сидела на Окрестина.

«Воспитательница детского сада, мать 4 детей, призывающая омоновцев не бить людей, а ее схватили и потом повезли от нас судить.

Еще была такая Мария Костыленченко, которой даже не было на акции, а к ней ворвались в дом и начали ломать дверь.

Либо Люда с «Амкодора», которая рассказала удивительную историю об обхождении милиционера с Конституций Беларуси. У Люды с собой была эта книжка, последнего издания, в красно-зеленой обложке. Люду привезли в Заводской РУВД, продержали там на холоде несколько часов во дворе, и тогда она достала книжку с Конституцией и начала зачитывать милиционерам ту статью, которая гарантирует людям свободу собраний.

Так милиционер подскочил к ней, выхватил и у всех на глазах порвал книжку на куски.

Или была со мной, когда задерживали на площади Калинина, Наталья Бордак. Мы на глазах милиционеров мы развернули большой бело-красно-белый флаг, чтобы другим было видно, где собираться, но нам не дали постоять и 30 секунд, как напали и, толкая в спину, потащили в автобус.

На Окрестина сейчас очень жестко, даже на «Володарке» лучше. Но я видела там простых людей: молодежь, пенсионеров, которые не побоялись сталинской лукашенковской тюрьмы, вышли на День Воли.

В Куропатах мы защищаем память, на Дне Воли - защищаем достоинство. Вот об этих белорусах я бы сняла фильм».

Отдельная тема - отношение охранников к правам заключенных. В том числе к праву жаловаться и оспаривать те или иные действия и решения администрации. «Звучит якобы по-детски - у нас отобрали ручки - но за этим стоит то, что забирают последнее право на борьбу», - говорит Ольга Николайчик.

По словам активистки, в ее камере охранники проводили специальные обыски, чтобы забрать у заключенных ручки.

«Конверт тоже не выдают, бумаги писать жалобы нет. Мы пытались писать какие-то жалобы на листах из блокнотиков, которые нам удавалось получить с воли . Но какова их судьба?»

«Отношение надзирателей было разное, но преимущественно хамское и враждебное, как к нелюдей. Время от времени попадались люди с нормальным отношением. Была женщина на раздаче пищи, также милиционер, которая обращалась к нам по-доброму, могла что-то предложить и посоветовать, но остальные - ужас! На «ты», с матами, с унизительными словами. Видно, что по службе от них никто не требует культурного обращения с заключенными», - говорит Ольга Николайчик.

Свае новые впечатления от 10 суток на Окрестина режиссер подытожила так: «Увидела, в какой цивилизационной пропасти оказалось наше государство, когда к человеку относятся просто как к существу без имени, о которое можно вытереть ноги и ничего тебе за это не будет. Поэтому я бы снимала фильм о безнаказанности одних и человеческом достоинстве других, которые не испугались тюрьмы».


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