Необычная вакансия: Застройщик ищет самого внимательного человека 17 5.04.2017, 9:48

За рекомендацию минская фирма готова заплатить $500.

Необычную вакансию разместил столичный застройщик «А-100 Девелопмент». Компания предлагает внимательным белорусам попробовать себя на роль инспектора по охране качества. Также застройщик обещает 1000 рублей тому, кто порекомендует подходящего кандидата – для этого нужно отметить претендента в группе в «Фейсбуке».

По словам застройщика, при строительстве любого дома с ним работает более 50 подрядчиков — и их нужно лучше контролировать.

— Одни кладут пол, другие красят стены, третьи устанавливают сантехнику, — рассказала tut.by директор группы компаний А-100 Девелопмент Светлана Шевлик. — При этом компания должна гарантировать идеальное качество готового объекта, то есть отслеживать работу на всех этапах. У нас была ситуация, когда подрядчик неправильно установил рамы лоджий в одном из первых домов Новой Боровой. Все контролирующие органы работы приняли, а потом начались проблемы. Мы их решим до лета: заменим балконные рамы или отремонтируем — по желанию жильцов. Но мы хотим чтобы такое больше никогда не повторилось, поэтому и создали отдельную службу охраны качества — ОК.

Именно в это подразделение компания и ищет сотрудника. В обмен на внимательность, человеку обещают «идеальное пространство для реализации своего перфекционизма» и зарплату «от 1500 рублей в месяц» — точная цифра определяется на этапе собеседования.

Выбирать нового инспектора будут в два этапа. Сначала желающих ждут личные собеседования, а затем трое лучших кандидатов пройдут строительный квест: за отведенное время им будет необходимо найти в квартире максимальное количество специально созданных строительных проблем. Тот, кто справится лучше – получит работу.

— Инспектор в новой службе станет одним из ключевых сотрудников компании, — поясняет руководитель отдела кадров А-100 Девелопмент Марина Дегтярева. — Он будет принимать финальное решение при приемке зданий, то есть ему будут даны практически неограниченные полномочия — как внутри компании, так и в общении с подрядчиками. Вакансия нестандартная, поэтому мы подключили к поиску и нетипичные инструменты. Например, объявили награду для того, кто приведет нам сотрудника.