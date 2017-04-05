Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником
- 5.04.2017, 9:53
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До этого известная российская оппозиционерка работала замглавы Одесской области.
Депутат Одесского облсовета от «Блока Петра Порошенко», бывшая российская оппозиционерка Мария Гайдар с 28 марта стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
Напомним, Мария Гайдар - дочь известного российского политика Егора Гайдара - одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.
Михаил Саакашвили пригласил ее работать своим заместителем в июле 2015 года. В августе 2015 года Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства и лично вручил паспорт гражданки Украины.
Гайдар ушла в отставку из Одесской ОГА в мае 2016 года.