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Почему опаздывает общественный транспорт в Минске

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  • 5.04.2017, 10:05
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С каждым годом по дорогам Минска ездить все труднее — личного транспорта становится больше.

Оставить свое авто возле дома и пересесть на общественный транспорт автомобилисты не спешат, мол, ездит он медленно и постоянно опаздывает.

Журналисты tut.by проехали на троллейбусе № 53 по маршруту «ДС Малиновка — ДС Зеленый Луг — ДС Малиновка» с двумя разными водителями и узнал, что мешает работе водителя общественного транспорта и почему «троллейбус все не идет».

После 17.00 в будний день — самое напряженное время для перевозок пассажиров. Мы садимся на конечной остановке «Малиновка» на 53-й троллейбус с «гармошкой» — такие доверяют самым лучшим водителям. Наш водитель-ас — Александр Ботян, за рулем троллейбуса он с 1992 года. Как-то мужчина ушел работать на частную городскую маршрутку, но через три года вернулся обратно в троллейбусный парк.

— Вернулся. Не знаю почему. Работа у нас нервная, может, поэтому молодежь иногда увольняется — горячим и эмоциональным здесь не место. Но я привык за годы работы, иммунитет выработался на всякие непредвиденные ситуации — не реагирую и все, — улыбается Александр.

Немногие коллеги Александра хотят ездить на 53-м, говорят — маршрут длинный и сложный, проходит через три района: Московский, Центральный, Советский. Но маршрут № 53 для Александра уже стал родным — 7 лет по одной и той же дороге. Мужчина работает в самые напряженные часы: только в будни и в пиковое время. Два круга рано утром и один круг вечером.

— Вообще, за 20 лет многое изменилось на дорогах: машин стало намного больше, да и троллейбусы стали другими — с наворотами. Это раньше мне надо было ручник на остановке затянуть, самому в микрофон остановки объявить. А сейчас раз — кнопку нажал: двери открылись, еще одну нажал — остановка сама объявилась. Очень много в новых троллейбусах сделано для безопасности пассажиров.

Например, если дверь не закрыта, машина не сдвинется с места.

Александр отметил, что с годами изменилась не только техника, но и пассажиры — стали очень требовательными, с 90-ми годами не сравнить!

— В первую очередь люди ждут, чтобы мы приезжали на остановку строго по расписанию. Чуть что — могут и пожаловаться. Вот недавно нам на собрании рассказывали, что поступило нарекание от пассажира, мол, троллейбус опоздал на 1 минуту 28 секунд. Начальство в таких случаях разбирается: почему опоздал, если по вине водителя, то наказать могут.

А «виной водителя» может быть и упавшая штанга с контактной сети, из-за чего и произойдет задержка.

— Просто так штанги не падают. Чаще всего это происходит из-за того, что нам приходится объезжать припаркованный в первой полосе транспорт. Люди бросают машины, как хотят. Легковушки мы еще объезжаем, а вот грузовики можем и не обойти.

Водитель рассказал, что проблема с припаркованным транспортом особенно остра в Малиновке и на Юго-Западе.

— На проспекте газеты «Звязда» есть закругление дороги — вот это сложное место. По закону подлости на повороте кто-нибудь припаркует грузовик. Приходится ехать по разметке, разделяющей две полосы в одном направлении. Полностью выехать в левую полосу мы не можем — длины штанги не хватает, вправо тоже нельзя — «паркунов» подрихтуем.

Эти маневры нередко вызывают недовольство у едущих сзади водителей легковушек: троллейбусу сигналят, мигают фарами, особо несдержанные выскакивают на встречку и резко подрезают «рогатого», резко тормозят — «учат», показывают из окон неприличные жесты.

— Я на таких водителей не реагирую. Это ведь ни к чему хорошему не приведет. Но пока такая ситуация на дорогах будет сохраняться — троллейбусы и автобусы ездить быстрее не будут.

Александр рассказал, что проблемы доставляют и водители маршруток: носятся и подрезают общественный транспорт — торопятся подъехать к остановке быстрее, чтобы забрать пассажиров. Из-за маршруток подъехать к остановке троллейбусу бывает невозможно.

— Так уже повелось, что для высадки-посадки пассажиров маршрутки останавливаются перед остановкой. Получается, что я подъезжаю туда, а вот стать к бордюру на расстоянии не дальше 20−30 см от него не могу. Мои пассажиры этим недовольны, высказывают претензии. Я их понимаю, ведь очень много пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Им сложно прыгать с бордюра на проезжую часть, сложно подниматься на ступеньки троллейбуса. Получается, не виноват, но выслушиваю и извиняюсь.

Александр и его коллеги неоднократно жаловались своему начальству на стиль вождения водителей маршруток, мол, примите меры. И руководство троллейбусного парка и головного ГП «Минсктранс» связывались с директорами предприятий, перевозящих пассажиров на маршрутках, сообщали о нарушителях в ГАИ, но годы идут, а ситуация по-прежнему не меняется.

Вот эту BMW журналисты увидели на улице Богдановича. Девушка-водитель остановилась в районе запрещающего знака и разметки включила аварийку — «сломалась». Из-за нее троллейбус вынужден с остановки выруливать сразу во вторую полосу.

— Это типичная ситуация для Минска — прокомментировал водитель троллейбуса. — Пока все участники дорожного движения будут себе позволять такое поведение, ничего у нас не изменится. И общественный транспорт быстрее не пойдет.

Александр считает, что пилотные зоны с выделением полосы для движения общественного транспорта, которые уже есть в столице, — правильное решение и поможет решить ситуацию с «паркунами».

— А еще лучше отделить такую полосу бордюром-делиниатором, чтобы легковушки туда заехать не могли. Думаю, мы тогда и ездить будем быстрее, и пассажиры будут довольны.

— Водителю автобуса или троллейбуса нужно видеть все: что происходит в салоне, впереди, справа и слева от борта. А еще следить за пассажирами на остановках. Вот тут разные ситуации бывают тоже. Например, часто люди бегут к стоящему на остановке троллейбусу. В боковое зеркало я вижу всего лишь на два метра в сторону, поэтому спешащего человека могу не заметить. Вот смотришь: никого нет, закрываешь двери, и тут человек залетает в закрывающиеся двери. Ну подождите другой троллейбус лучше, с такой беготней можно упасть и кости поломать себе.

Путь от Малиновки до Зеленого Луга на троллейбусе 53-го маршрута занимает чуть больше часа. Мы его проехали на 2 минуты дольше. Несмотря на час пик, толпы пассажиров в троллейбусе не было, хотя все сидячие места были заняты.

— За одну минуту до нас ехал троллейбус 46-го маршрута, он и собирал почти всех пассажиров. Конечно, бывает и так, что двери в троллейбусе закрыться не могут. И это несмотря на то, что в час пик 53-й ходит через каждые 4 минуты.

В обратную сторону журналисты ехали на новенькой «гармошке» 2016 года выпуска. В троллейбусе «наворотов» было уже больше: кондиционер в кабине водителя, камеры внутреннего и наружного наблюдения, мониторы в салоне. А за рулем — Василий Ганчар, не просто водитель-ас, а еще победитель профсоревнований водителей троллейбусов в Беларуси и России.

— Не видели толкучки на прошлом рейсе? У меня тоже не увидите, — рассмеялся водитель. — Все, час пик прошел. Сейчас будет все спокойно. Люблю такое время — большинство людей уже разъехались, дорога практически свободна.

Но и в такое время помехи создают маршрутки и припаркованные авто. Хотя Василий считает, что нельзя всех водителей судить одинаково: на дороге хватает и «нормальных» маршрутчиков, которые едут спокойно, уступают дорогу другим водителям.

— Вечером много водителей легковушек, которые норовят погонять, подрезать троллейбус. Такая ситуация нередко случается на улице Богдановича в районе частного сектора. Глядя в зеркало заднего вида, я даже по стилю вождения могу предугадать, как поведет себя тот или иной автомобилист. Еще я остерегаюсь водителей из дальних регионов Беларуси — города они не знают, могут совершать резкие непредвиденные маневры. С такими надо повнимательнее.

Одно из сложных мест для проезда в вечернее время в центре — улица Немига в районе остановки «Романовская Слобода».

— В новом торговом центре есть ночное заведение, из которого выходят поздние посетители, а на остановке их поджидают таксисты. Вот этим так точно закон не писан. И сигналили мы им, просили не становиться на остановке — им все равно, стоят — с места не сдвинутся. А еще могут и матом обложить.

Василий с сожалением отметил, что бывают смены, с которых выходишь уставший, «как выжатый лимон».

— Работа с людьми, что поделать. У всех разное настроение, надо ко всем подстраиваться. Изматывают внештатные ситуации. Например, как-то с человеком в салоне троллейбуса случился приступ эпилепсии. Пришлось спасать, отхаживать до приезда скорой. Это все большое напряжение. Иногда пьяные пассажиры засыпают, кого-то начинает тошнить, кто-то драться начинает. Приходится подключаться.

Что должно измениться, чтобы автомобилисты стали более учтивыми, соблюдали ПДД и намеренно не создавали помех другим водителям, в том числе управляющими общественным транспортом, Василий не знает.

— Мне кажется, все эти конструктивные изменения в виде выделенной полосы не помогут. Надо менять сознание людей, культуру прививать. Наверное, еще сменится не одно поколение людей, прежде чем мы достигнем каких-то положительных изменений.


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