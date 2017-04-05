Конгресс США изучит законопроект о присвоении имени Немцова улице перед посольством РФ 6 5.04.2017, 10:19

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Борис Немцов

Борис Немцов Плаза может стать официальным адресом российского посольства в Вашингтоне.

Законопроект о переименовании части Висконсин-авеню напротив здания посольства РФ в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова внесен в Палату представителей Конгресса США. Об этом ТАСС сообщила разработчик документа конгрессмен-республиканец Илеана Рос-Лейтинен.

Согласно тексту инициативы, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае одобрения документа в Конгрессе.

"Переименование улицы в Борис Немцов Плаза станет данью памяти впечатляющим усилиям этого человека, который не стал молчать и отдал жизнь за свободу своей страны", - полагает законодатель. Соавтором документа выступил демократ Элиот Энгл.

Ранее аналогичный законопроект был внесен в Сенат Конгресса США республиканцем Марко Рубио. Если обе палаты поддержат данную инициативу, текст будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.