В Мадриде изучают белорусский язык 1 5.04.2017, 10:36

В столице Испании организованы курсы по изучению современного белорусского языка.

Идея организации курсов принадлежит гражданке Беларуси, руководителю центра «Лингволандия», члену Консультативного совета по делам белорусов зарубежья Светлане Яськовой, пишет belaruspartisan.org.

Первое занятие для белорусов и испанцев, заинтересованных в изучении современного белорусского языка, состоялось 1 апреля. В течение двух с половиной часов в дружеской атмосфере учитель белорусского языка Сергей Манюк помогал испанским ученикам знакомиться с белорусским языком, а соотечественникам - вспомнить родной язык.