В компоте лица своего 1 Илья Мильштейн, graniru.org

5.04.2017, 10:44

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Новость про Медведева, заговорившего про Димона и его недругов, стала одним важнейших событий недели.

Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты. Кстати, снимают за большие деньги, а там есть спонсоры. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. Персонаж тащит на улицы людей, очень часто несовершеннолетних, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно.

Новость про Медведева (политика), заговорившего про Димона (героя документального кино) и его недругов, стала одним важнейших событий недели. Конечно, она не затмила теракт, но обозначила время после теракта и расстановку сил наверху. Выяснилось, что Дмитрий Анатольевич снова востребован, оттого он уже и не молчит, словно ему запрещено подавать голос, но высказывается как власть имеющий. Раскрывая душу и заговор первым попавшимся слушателям, хоть бы даже и труженикам предприятия "Тамбовский бекон", у которых в списке жизненных приоритетов едва ли числится просмотр видеороликов ФБК. Однако Медведев спешит поделиться с публикой накопившимися мыслями, и та работница, что "поинтересовалась у премьера его мнением о нападках на него", с честью выполнила правительственное задание.

Высказывается он, отдадим должное второму человеку в государстве, аккуратно. Это вам не Чайка, который в клеветнических измышлениях Навального безошибочно распознавал происки русофобов и кровавые шекели Уильяма Браудера. Медведев вскользь упоминает богатых "спонсоров", но как их зовут, где обитают и почему не любят Дмитрия Анатольевича - о том он умалчивает. Может, их Игорь Иваныч зовут, как знать. Еще он вслед за Песковым и другими товарищами выражает заботу о детях, соблазненных судимым персонажем. А главное, премьер-министр проявляет столь похвальное качество, как объективность. Другой бы сказал, что фильм бездарен, но у героя хороший вкус, и он, в целом отвергая обвинения в коррупции, отмечает добротность отснятого материала.

Ибо теперь он уже способен по достоинству оценить качество просмотренной ленты. Слегка отстраненно, да, но с видом знатока, указывающего авторам документалки, что этих людей он знает, а иных в глаза не видел, здесь бывал, а вон те пейзажи в кадре - незнакомые. Дмитрий Анатольевич как бы визирует тексты и картинки, вынося беспристрастный зрительский вердикт. Поскольку пребывает в хорошем настроении, а самочувствие у него улучшилось совсем недавно. После выяснения отношений со старшим в тандеме на Земле Франца-Иосифа. И после трагедии в Петербурге, как ни кощунственно это звучит.

Он был почти незаметен в последние месяцы. О его отставке как о деле решенном многие эксперты говорили тоном решительным и спорили только о сроках. Фильм про его латифундии и тосканские виноградники как бы обозначал направление главного удара. Ясно было, что карать Дмитрия Анатольевича никто не станет, экс-президентов у нас судить нельзя, иначе поломается главная скрепа и рухнет страна, но в обстановке перманентного скандала Владимир Владимирович легко мог его убрать. Нет, не поддаваясь давлению и не вообще убрать, а помочь найти ему работу по душе, и кресло председателя в суде Конституционном давно уже, казалось, зарезервировано за перспективнейшим питерским юристом. А вот на общество, на этих недобитых несогласных, которые громким смехом и улюлюканьем встретили бы перемещение "коррупционера" в КС, можно было бы и наплевать.

Следует предположить, что карьерная судьба Дмитрия Медведева переменилась к лучшему только 26 марта, когда Алексей Навальный (вывел десятки тысяч людей на демонстрации https://charter97.org/ru/news/2017/3/26/244953/) против младшего партнера в тандеме. Это уже было явным давлением, причем непосредственно на президента, чье имя тоже по-разному склонялось на митингах, посвященных жуликам и ворам во власти. Тогда премьер и воспрял, и нашлась пещера на далеком ледовитом севере, где они с Путиным взглянули друг другу в глаза и поняли, что им не жить друг без друга. А кто не вполне осознал случившееся, подобно министру Ткачеву, тот покидал правительственное совещание с будильниками в разных местах.

Теракт в центре Петербурга, да еще в тот день, когда родной город навещал Путин, упрочил позиции Медведева. По той хотя бы причине, что защита неотъемлемого права россиян на жизнь и личную безопасность относится к сфере прямой ответственности главы государства. В отличие от Дмитрия Анатольевича, который, как всем нам ведомо, не отвечает ни за что, Владимир Владимирович уже 17 лет ведет победоносную войну с террором, и если к Медведеву после трагедии ни одного вопроса не было, то к Путину имелось множество.

Все взоры были обращены к нему, довольно одинокому авторитарному властителю, и свое одиночество ему, вероятно, захотелось с кем-то избыть. В этот день председатель правительства окончательно вернулся из политического небытия и, пользуясь моментом, реабилитировал себя в глазах работниц и работников предприятия "Тамбовский бекон". В том же духе, кстати, выступил и Лукашенко, приехавший в Питер выпрашивать подачки и ругаться и внезапно решивший с покладистым Путиным все проблемы, но это другая тема.

Равно и террор, вернувшийся в Россию, проходит по другому ведомству. По тому ведомству, которое в наши дни занято преимущественно школьниками, за которых так переживает премьер, бичуя Навального, а за террористами силовики уследить не могут - просто времени не остается. Да и ловить их легче, школьников, и вязать, нежели убийц, обвешанных тротиловыми эквивалентами. Но это, конечно, никак не смягчает вину лидера Партии прогресса и его подельников, которые, понимаете ли, по принципу компота берут разную муть, чушь, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его.

Единственное, что может их вину смягчить, так это спасение Дмитрия Анатольевича. Избавление от мук, связанных с переходом на другую, менее престижную работу, что еще недавно казалось неминуемым. Хочется также сказать спасибо и злокозненным таинственным спонсорам ФБК, но раз спасенный их имен не назвал, то и мы их благодарить не будем.

Илья Мильштейн, graniru.org