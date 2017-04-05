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Мэй готова продлить право на свободное передвижение после «брексита»

  • 5.04.2017, 11:17
Тереза Мэй
Фото: Jay Allen/EPA

Граждане Евросоюза могут сохранить возможность посещать Британию без виз.

Право граждан Евросоюза на свободный въезд в Британию может продолжать действовать и после «брексита», рассказала британский премьер-министр Тереза Мэй, пишет bbc.com.

По ее словам, первая фаза «внедрения» начнется, как только будет достигнута договоренность о выходе, однако бизнесу и правительствам понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам.

«Как только мы заключим сделку, как только договоримся о том, какими будут новые отношения, будет необходимо выделить время, когда бизнес и правительства приспособят системы и т.д., в зависимости от характера сделки», - объяснила она.

Заявление Мэй «явно оставляют открытой возможность свободного передвижения, по крайней мере временной», - считает политический редактор Би-би-си Джон Пинаар.

Однако правительство подчеркивает, что «брексит» позволит Британии контролировать свои границы.

Выступая перед журналистами во время визита в Иорданию и Саудовскую Аравию, премьер заявила: «Что особенно важно для британской публики, которая голосовала в прошлом году, - они хотели уверенности, что мы можем контролировать наши границы и контролировать иммиграцию. Именно это мы будем делать, когда выйдем из Евросоюза.

Свобода передвижения рабочей в силы - один из ключевых принципов ЕС, предполагающий не только свободное перемещение работников, но и отмену любой трудовой дискриминации для тех, кто приехал из других стран-членов союза.


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