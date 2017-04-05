Россельхознадзор забраковал белорусскую рыбу

Россельхознадзор забраковал белорусскую рыбу4
- 5.04.2017, 11:19
Ведомство запретило ввоз в Россию более 13 тонн слабосоленой сельди из Бобруйска.
Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз в РФ слабосоленой сельди производства бобруйского предприятия «Рыбный ряд», выявив неудовлетворительное санитарное состояние груза.
Груз общим весом более 13 тонн направлялся в Белгород и сопровождался ветеринарным сертификатом от 31 марта, выданным Государственной ветеринарной службой Беларуси, сообщает ведомство.
При проведении ветеринарного контроля было установлено, что адрес производителя, указанный в сопроводительных документах, не соответствовал адресу, указанному в реестре предприятий Таможенного союза.
Кроме того, транспортное средство и перевозимый груз находились в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Продукция возвращена отправителю.