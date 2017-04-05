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Как белорусы открыли котокафе в Вильнюсе и почему его нет в Минске

  • 5.04.2017, 11:36

Кафе с котами распространены в мире и работают во всех странах — соседках Беларуси.

Однако в Минске полноценное котокафе не появилось до сих пор. О том, как белорусы открыли кафе с котами в Вильнюсе, а также почему в минском Музее кота, помимо конфет, нечем перекусить — в материале tut.by.

«Дома мы пускаем кота на кухню, и никто от этого не умер»

Кэткафе в Вильнюсе в 2014 году открыли четверо мужчин: двое литовцев и двое белорусов. Идею привезли из путешествий. Соучредители-белорусы Алексей Рудько и Егор Ращинский давно рассматривали Литву как страну для жизни и бизнеса. Сейчас кафе — их единственное занятие, ради которого они уехали из Минска.

— Каждый из соучредителей выбрал в кафе специфику, связанную со старой работой, — рассказывает Алексей. — Я занимался выставками породистых кошек, рекламой, — занимаюсь продвижением и в кафе. Егор в свое время поработал на кухне, за баром — в кафе он закрывает 12 рабочих смен. Таутвидас — официант-профи, тоже работает в зале. Адвокат Ромас отвечает за юридические вопросы.

Но открыть кошачье кафе было непросто даже в Вильнюсе. Как и в Беларуси, сделать этого не позволяло законодательство. Правда, вопрос быстро решился благодаря тогдашнему мэру.

— Наш адвокат Ромас объяснил, что изменение закона позволит открываться таким заведениям в стране в принципе. Через неделю мы получили ответ, что закон изменят, а через три месяца изменения вступили в силу.

Ребята говорят, что отчасти этому поспособствовала предвыборная президентская кампания: мэр города баллотировался на высшую государственную должность. К тому же среди литовских медиа был высокий интерес к этой теме.

— Главным требованием стало разделение зоны приготовления пищи от животных. Хотя где-то в голове мы понимаем, что дома кота мы пускаем на кухню, и никто от этого не умер. В кэткафе в Таллине кошки гуляют по бару, спят на кофемашине. Хотя это тоже постсоветская страна. В Мадриде вообще все по-другому, лотки стоят прямо в зале. Но у нас к этому немного другое отношение, все должно быть аккуратно.

«Мы открывались с легкими закусками, но со временем поняли: люди хотят кушать»

Кафе оснащено хорошей системой очистки воздуха, благодаря которой в помещении нет запаха. Кошачьи лотки находятся в отдельной комнате. Кстати, строже всего проверяющие относятся не столько к кухне, сколько к вопросу содержания котов.

— Проверяют даже срок годности корма. Но за эти два с половиной года мы ни разу не столкнулись с тем, что кому-то нужно дать взятку. Проверяющие очень приветливые, они не делают замечаний, которые взяты из воздуха. Если нужно устранить недочеты, исправленный вариант можно выслать фотографией. Литовцы сверхтехнологичны, та же электронная подпись упрощает в бизнесе многое.

Коты на правах хозяев гуляют по кафе и гоняются друг за другом. А иногда разваливаются на столе так, что мешают гостям есть.

— Администратор в таких случаях подходит снять кота со стола, на что посетители часто отвечают: «Не нужно, пусть лежит». Бывает, кот может стащить что-то из тарелки и убежать. Истерик по этому поводу никто не закатывал. Мы просто меняем порцию. Ведь если бы блюдо испортил официант — мы бы тоже его заменили.

Алексей говорит, что кафе открывалось лишь с легкими салатами и закусками в меню. «Но со временем поняли: люди хотят кушать! Поэтому добавили горячее — курицу, мясо, три супа», — рассказывает он.

Аудитория в кафе в большинстве женская (дамы от 21 до 35 лет). Детей до шести лет в кафе не пускают. Максимум в день кафе принимало около 240 человек, а в среднем в месяц в кафе приходит 3 тысячи человек. Средний счет по сравнению с предыдущим годом вырос на один евро — до 6.

— Мы не собираемся отказываться от практики с минимальным счетом в 3 евро. К сожалению, с точки зрения бизнеса, посетители, которые просто пришли посмотреть на котов, невыгодны, мы просто можем уйти в минус. Если до 3 евро вам не хватает 20 центов — эту сумму можно попросить «добить», чтобы не заказывать что-то еще. В том же Будапеште минимального счета нет, но цены в три раза выше, чем в других кафе. У нас невысокие цены, они сравнимы с Čili Pica, а некоторые позиции даже дешевле.

«Мы держимся только за счет оборота еды, хотя наши котики тоже умудряются заработать»

Самая значительная статья расходов в кафе — это продукты и все средства, которые уходят на содержание котов.

— Обычная вакцинация стоит 30 евро, а у нас 15 котов. Иногда нужна таблеточка и что-то еще. Есть хороший пример, как мы сократили расходы. Каждому посетителю выдаем бахилы, которые закупали в литовской компании. Сели считать и поняли, что такая, казалось бы, мелочь обходится нам слишком дорого. Прочитали, что бахилы делают в Польше — списались с фирмой и заказали партию прямо в кафе. Вышло нам это в два раза дешевле. Мы бы и другие продукты хотели закупать напрямую, но мы слишком маленькое кафе и не можем обеспечить поставщику опт.

При этом аренда в Вильнюсе — не первоочередная статья расходов, и она, по словам ребят, в 2−3 раза дешевле, чем в Минске. Правда, коммунальные услуги — отопление и электричество — обходятся значительно дороже.

— Так что в сумме то на то и выходит. В Литве обязательным является договор на утилизацию мусора, и если его не заключить, вам просто не дадут лицензию на продажу алкоголя.

Но с обратной стороны еда — это и самая значительная часть доходов (в кафе также продают сувениры ручной работы с котами).

— Мы держимся только за счет оборота еды. Хотя наши котики тоже умудряются заработать — сняться в рекламе, кино. За один день съемок платят 30−40 евро каждому коту. Но прибыль в кафе сезонная. В декабре, январе и летом посетителей много. Это и европейцы, и россияне. Туристы — это 50 процентов наших гостей. И это одна из причин, почему мы предпочли Минску Вильнюс: в Минске нет такого потока туристов, хотя, возможно, с введением 5-дневного безвизового режима что-то изменится.

Кстати, открывали кафе парни не совсем на собственные средства. Когда запускались, понимали: личных сбережений точно не хватит. Но в то время действовала программа по финансированию бизнеса из ЕС, и котокафе выделили около 30 тысяч евро (в то время еще в литовских литах) в кредит под очень маленький процент.

— Если бы мы открывали обычное кафе, его бы никто не финансировал. Кредит, который нам давали на пять лет, мы погасили за два года.

«Зная специфику наших проверок по поводу и без, в Минске открываться не планируем»

Парни считают, что одного кафе с кошками для Вильнюса достаточно (было второе, поменьше, но оно закрылось). Им часто предлагают открываться в Каунасе, но если они и надумают открываться в Литве, то, скорее, в туристическом месте вроде Клайпеды.

— Сейчас нам интересна Рига, там ведь даже символ — черный кот, а местное кэткафе закрылось. Но конкретных планов нет. О Минске всерьез не думаем. Зная специфику наших постоянных проверок по поводу и без… А кафе с кошками — это повышенная зона риска. У кафе с кошками не такая большая доходность, и закрытие на два-три дня может сыграть злую шутку, потому что котов все равно нужно содержать.

Парни считают, что если бы в Беларуси изменился закон — кафе с кошками стало бы нормой и для Минска. Говорят, что люди бы к этому привыкли. Тем более сейчас подобные заведения есть во всех европейских странах.

— Есть в близком к нам Львове. А еще Москве, Питере. И российское законодательство это позволяет. Почему наше — нет?

Напоследок ребята говорят, что сами создали себе любимую работу. И хоть котокафе не дает огромных прибылей, этот бизнес позволяет приходить на работу с удовольствием и планировать дальнейшее развитие.

— Большинство котов было на передержке у нас дома, по вечерам мы по 20 минут рассказываем друг другу, что какой кот натворил. Многие владельцы подобных кафе делают это бизнесом. Мы же работаем в кафе и сами, потому что поняли: так и с другими ребятами отношения лучше, а еще можно все проконтролировать, увидеть недостатки и сократить расходы. Я бы любому человеку, который ведет свой бизнес, посоветовал не только его финансировать, но и хотя бы немного в нем работать.

Минский Музей кота: «Посетители с большим удовольствием покупают кофе и конфеты, но мы хотим развиваться как музей»

Недавно минский Музей кота переехал из Грушевки в центр города — на прежнем месте не было необходимого потока посетителей. Его совладелица Алла Наровская говорит, что идеи открыть именно кафе с котами у нее не было: ей, как музееведу, хочется, чтобы проект развивался в музейном направлении.

— Мы ставим перед собой культурно-образовательную цель, хотим приглашать выступать молодых музыкантов, играть в квесты. Нас устраивает японский вариант: в азиатских странах закон не каждому позволяет держать дома животных, в тамошние заведения люди приходят контактировать с животным, а не кушать. Они гладят кота и разве что выпивают чашечку кофе.

Когда Музей кота работал на Грушевке, в заведении продавали, например, шоколад и пиццы (из автомата). Сейчас от этого отказались, оставив в меню лишь кофе, чай, мороженое и конфеты.

— Мне не нравился запах, который оставался после еды. Рядом с нами много баров, ресторанов, кафе. Думаю, пообедав там, после можно зайти к нам. Хотя посетители с большим удовольствием выпивают у нас чашечку чая или кофе.

Выручка заведения держится только на входных билетах. Этих денег не хватает даже на корм котам и аренду помещения. Сейчас музей кота ищет спонсоров — проект создатели закрывать не хотят.


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